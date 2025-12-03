El Rey defiende una Monarquía útil y adaptada a los tiempos: «La Corona está siempre dispuesta a evolucionar»

En la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, durante la clausura de la una jornada sobre el papel de la Corona en el proceso democratizador español (1975-1982), Felipe VI ha asegurado esta mañana que la Corona está dispuesta a seguir evolucionando como lo ... ha hecho en estos 50 años de monarquía parlamentaria. El Rey ha destacado que el sistema democrático español es «una realidad dinámica» que a lo largo de estos años ha demostrado «ser capaz de adaptarse a los cambios para mantener su esencia».

«No los rehúye, no escapa de ellos: ofrece soluciones concretas para el tiempo que nos toca vivir», ha señalado Don Felipe sobre la institución que encabeza mientras ha incidido en que es precisamente en esas soluciones en las que encuentra «una fuente renovada de legitimidad«.

«La Monarquía parlamentaria como forma de gobierno, ha crecido con la experiencia democrática», ha observado el Rey. «Y la Corona, como parte consustancial a esa forma de Gobierno, también ha evolucionado y está siempre dispuesta a seguir haciéndolo, en el empeño de servir: de ser útil al país y a la sociedad«, ha añadido.

El mismo día en que ha llegado a las librerías españolas 'Reconciliación', las controvertidas memorias de Juan Carlos I -y dos días después del polémico video difundido por su padre en el que defendió su papel en la Transición-, Don Felipe ha recordado lo que dijo el día de su proclamación como Rey ante las Cortes Generales, «hace ya once años», cuando habló de una monarquía renovada para un tiempo nuevo, para volver a marcar distancias entre la Corona que encarnó su padre y la que él sustenta.

Vigencia del consenso de la Transición

Ha sido precisamente a la Transición a lo que Don Felipe ha dedicado gran parte de su intervención, en la que ha subrayado que tanto quienes vivieron ese periodo como quienes lo han estudiado ven «con admiración un momento en que 'la concordia fue posible', frase que alumbra la lápida de Adolfo Suárez en la catedral de Ávila«.

«Mal haríamos si entendiéramos el consenso de la Transición como el fruto de una irrepetible excepción histórica», ha advertido el Rey. «Es verdad que para muchos se daban elementos de excepcionalidad», pero «no es así: quiero pensar que ese momento, la energía de ese momento, permanece en todos nosotros, en el conjunto de la sociedad española». En su opinión, «conocerla, tenerla siempre presente y aplicarla a nuestro día a día, puede servirnos para atender la sabia advertencia de Alexis de Tocqueville: 'Cuando el pasado ya no ilumina el futuro, el espíritu camina en la oscuridad'».

Don Felipe ha apelado en este punto a que cuando estudiemos la Transición «no lo hagamos llevados por la nostalgia -no es buena compañera-, ni por el afán de idealizarlo -aunque algunos mitos sean necesarios y positivos-, ni por un academicismo estéril que se agota en sí mismo»: «Estudiémoslo porque nos es útil, aquí y ahora: porque contiene algunas claves muy importantes de lo que somos como país y sociedad y de lo que podemos hacer todos juntos». Porque »por encima de las consideraciones históricas, ese tiempo comparte una valiosa cualidad con nuestro presente y con nuestro futuro: nos invita, 50 años después, a seguir caminando unidos».

En este sentido, ha defendido que con el paso del tiempo hay que mirar «aún con mayor gratitud» hacia el legado político y el «gran éxito colectivo» que fue la Transición, aclamada y estudiada en todo el mundo.