La Reina Sofía inaugura en Nueva York una placa en honor al primer embajador español en EE.UU.

La Reina Sofía ha visitado Nueva York para asistir a la inauguración de una placa conmemorativa dedicada a Diego de Gardoqui, primer embajador español en Estados Unidos. El diplomático bilbaíno es considerado una figura esencial en el apoyo de España a la independencia estadounidense.

De Gardoqui colocó en 1785 la primera piedra de la St. Peter's Church, la primera parroquia católica de Nueva York. El acto, promovido por Iberdrola en colaboración con el Queen Sofía Spanish Institute (QSSI), conmemora el 240º aniversario de este hito, que coincide con su nacimiento y fallecimiento.

«Un símbolo de la amistad duradera entre España y Estados Unidos». Así ha definido a Diego de Gardoqui el consejero delegado de Avangrid (filial de Iberdrola en EE.UU.), José Antonio Miranda, que ha señalado que el diplomático español es una «inspiración» para él y para su compañía por su «visión, valentía y espíritu de cooperación».

El acto se enmarca en la iniciativa 'Desvelando Memorias' de Iberdrola en el país, así como en la America&Spain250 del QSSI, que buscan rememorar la participación y la contribución de España y los hispanos a la independencia de EE.UU. con motivo del 250º aniversario, que se celebrará en 2026.

«También queremos recordar a todos aquellos que, hace tanto tiempo, contribuyeron con sus donaciones a la construcción de la iglesia, entre ellos los neoyorquinos e hispanos de su época, el obispo Lizana de México y el Rey Carlos III», ha remarcado la presidenta del QSSI, Begoña Santos.