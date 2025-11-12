Suscribete a
La Reina Sofía inaugura en Nueva York una placa en honor al primer embajador español en EE.UU.

Diego de Gardoqui fue una figura esencial en el apoyo español a la independencia estadounidense

La Reina Sofía, a su llegada al homenaje.
La Reina Sofía ha visitado Nueva York para asistir a la inauguración de una placa conmemorativa dedicada a Diego de Gardoqui, primer embajador español en Estados Unidos. El diplomático bilbaíno es considerado una figura esencial en el apoyo de España a la independencia estadounidense.

