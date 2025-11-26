Suscribete a
La Reina brilla con la histórica tiara Cartier y los pendientes de chatones en la cena de gala con Alemania

Doña Letizia recupera la famosa joya que llevó la infanta Cristina en la boda de Victoria de Suecia, junto a unos clásicos pendientes de diamantes

Felipe VI reivindica los ideales europeos que unen a España y Alemania: «Libertad, democracia y justicia social»

La cena de gala entre los Reyes y el presidente de la República Federal de Alemania, en imágenes

Los Reyes ofrecen la tradicional cena de gala al Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier y su esposa
Sergio D. Arcediano

En la cena de gala celebrada en el Palacio Real con motivo de la visita del presidente de la República Federal de Alemania, la Reina Letizia volvió a sorprender con dos joyas muy especiales: la tiara Cartier y los pendientes de chatones.

La tiara Cartier ... es una de las piezas más importantes de la Familia Real. Está hecha con diamantes y perlas y fue creada para la reina Victoria Eugenia. Con el tiempo ha pasado de generación en generación, y es conocida también porque la infanta Cristina la llevó en la boda de Victoria de Suecia. Por eso, cada vez que aparece en un acto oficial, se convierte en una de las grandes protagonistas.

