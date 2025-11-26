La Reina brilla con la histórica tiara Cartier y los pendientes de chatones en la cena de gala con Alemania

En la cena de gala celebrada en el Palacio Real con motivo de la visita del presidente de la República Federal de Alemania, la Reina Letizia volvió a sorprender con dos joyas muy especiales: la tiara Cartier y los pendientes de chatones.

La tiara Cartier ... es una de las piezas más importantes de la Familia Real. Está hecha con diamantes y perlas y fue creada para la reina Victoria Eugenia. Con el tiempo ha pasado de generación en generación, y es conocida también porque la infanta Cristina la llevó en la boda de Victoria de Suecia. Por eso, cada vez que aparece en un acto oficial, se convierte en una de las grandes protagonistas.

Para acompañarla, la Doña Letizia eligió los pendientes de chatones, unos pendientes muy elegantes, formados por diamantes redondos colocados uno a uno. La Reina ha llevado un estilismo discreto, con un vestido negro y una banda roja, junto con el pelo recogido para dejar las joyas a la vista. Con esta elección Doña Letizia ha destacado en una noche muy importante para las relaciones entre España y Alemania.

