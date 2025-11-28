Suscribete a
ABC Premium
6 millones de euros
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

La Princesa Leonor pone en práctica técnicas de supervivencia, evasión y extracción en escenarios hostiles

La Heredera sigue con su formación en la Academia General del Aire y del Espacio

Leonor, la promesa de una nueva generación

La Princesa Leonor, junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio
La Princesa Leonor, junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio X

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Princesa Leonor ha participado junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) en una actividad de tres días en la que ha puesto en prácticas técnicas de supervivencia, evasión, resistencia ante captura y extracción en escenarios ... hostiles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app