La Princesa Leonor pone en práctica técnicas de supervivencia, evasión y extracción en escenarios hostiles

La Princesa Leonor ha participado junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) en una actividad de tres días en la que ha puesto en prácticas técnicas de supervivencia, evasión, resistencia ante captura y extracción en escenarios ... hostiles.

Este tipo de ejercicios, conocidos bajo el nombre técnico de DEVAS, han sido impartidos entre el 26 y el 28 de noviembre por el Departamento de Instrucción y Adiestramiento (I+A) y han contado con el apoyo del EZAPAC y del Ala 49 con un helicóptero Sikorsky S-76.

Según ha informado el Ejército del Aire y del Espacio, las actividades han servido para poner en práctica los conocimientos adquiridos en SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Extracción) de nivel B.

Ejercicio DEVAS 25/26



Tres días intensos para los alumnos de la AGA:



Supervivencia, evasión y extracción en escenarios hostiles.



Con apoyo del EZAPAC y Ala 49, integraron mando, CSAR y tácticas SOF en un entrenamiento realista que eleva su preparación al siguiente nivel. pic.twitter.com/aAC1KsrVG7 — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) November 28, 2025

La participación de unidades especializadas ha permitido que estas también realizasen prácticas vinculadas a sus capacidades específicas dentro de la doctrina SERE.

El ejercicio DEVAS ha puesto de relieve la integración de conocimientos de distintas áreas formativas, combinando las prácticas de mando de los alféreces, la aplicación de procedimientos CSAR (Combat Search and Rescue) y la táctica propia de equipos SOF (Special Operations Forces).

Esta convergencia, concluye permitió ofrecer a los alumnos un entorno de adiestramiento más completo y realista, fortaleciendo su preparación para operaciones reales.