Suscribete a
ABC Premium

Mil días por la libertad

Las primeras elecciones libres desde 1936 se celebraron El 15 de junio de 1977. La gente votó con respeto. Con emoción. Con miedo. Con un horizonte que se pintaba con tonos pálidos, sin grises

Especial: 50 años de la restauración de la Monarquía en España

Cuéntame cómo cambió | Episodio 1: El destape, por los guionistas de la popular serie

Colas en el Palacio de Oriente para despedir a Franco.
Colas en el Palacio de Oriente para despedir a Franco. ABC
Alfonso J. Ussía

Alfonso J. Ussía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

España entera fue Madrid aquel 20 de noviembre de 1975, cuando la muerte de Franco se hizo oficial y el país se quedó clavado en un silencio extraño, tenso, como si por un segundo nadie supiera si respirar o esperar instrucciones. Las radios chorreaban ... la noticia con una voz grave y ceremoniosa, y la gente se quedó quieta en las cocinas, en los talleres, en los bares, con las manos suspendidas en el aire. A los pocos minutos comenzaron a llenarse las calles. Primero fueron grupos sueltos, luego ríos humanos. Todos caminaban hacia el mismo punto, como si Madrid fuera un imán y ellos limaduras que no podían evitarlo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app