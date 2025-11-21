Mil días por la libertad

España entera fue Madrid aquel 20 de noviembre de 1975, cuando la muerte de Franco se hizo oficial y el país se quedó clavado en un silencio extraño, tenso, como si por un segundo nadie supiera si respirar o esperar instrucciones. Las radios chorreaban ... la noticia con una voz grave y ceremoniosa, y la gente se quedó quieta en las cocinas, en los talleres, en los bares, con las manos suspendidas en el aire. A los pocos minutos comenzaron a llenarse las calles. Primero fueron grupos sueltos, luego ríos humanos. Todos caminaban hacia el mismo punto, como si Madrid fuera un imán y ellos limaduras que no podían evitarlo.

Las colas frente al Palacio de Oriente parecían no terminar nunca. Eran grises, densas, hechas de bufandas viejas y abrigos heredados. Había hombres que nunca habían llorado y que, sin embargo, parpadeaban demasiado; mujeres serias, agotadas; jóvenes mirando todo con un gesto que mezclaba curiosidad y desconfianza. El palacio se levantaba al fondo, silencioso, con ese aire monumental que imponía incluso a quienes no lo miraban de frente. Fue ahí, frente a esas puertas, donde se mezclaron generaciones enteras: turistas despistados, amas de casa con los dedos fríos, obreros que habían salido del turno de noche, militares rectos como postes, curas que murmuraban oraciones; señoras y señores con un luto aprendido desde la infancia.

Galería. 50 años de la restauración de la Monarquía: los 1.300 días en los que España cambió. En la imagen, Arias Navarro en el momento de la retransmisión para comunicar la muerte de Franco. Manuel Sanz Bermejo

La ciudad tenía un olor raro, mezcla de humedad y nervios. Algunos llevaban pequeñas radios pegadas a la oreja. Ya no escuchaban a escondidas Radio Pirenaica. Había pasado su tiempo. Ahora dominaba Radio Centro y otras emisoras que se repetían entre sí. Entre canciones de Karina, Serrat y Camilo Sesto se colaban partes oficiales que hablaban de «incertidumbre», de «nuevo tiempo», y sobre todo de «transición», una palabra que nadie terminaba de comprender. En los salones de Chamberí, en las cocinas de Lavapiés, en las casas bajas de Pola de Lena, el país entero escuchaba aquel vocablo como si fuera una advertencia o un presagio.

Las fachadas de Madrid, tapizadas por décadas de humo, parecían observar a la gente desde sus ventanas como si fueran testigos cansados. En cada portal había un secreto, y en cada secreto un miedo. Las generaciones jóvenes, que habían crecido dentro de las normas de la posguerra sin entenderlas del todo, miraban la calle con una mezcla de deseo y cautela.

Jura de Carlos Arias Navarro como presidente Teodoro Naranjo Domínguez

A esa misma hora, un coche salía de Madrid dirección Extremadura. La carretera era larga, gris, con tramos llenos de baches que hacían temblar el volante. Luis María Anson conducía su seiscientos, repasando notas escritas en su cabeza. Tenía que ver a Torcuato Fernández-Miranda en Elvas, al otro lado de la frontera, en ese primer lugar portugués donde el país parecía respirar de otro modo. Don Juan de Borbón acudiría también desde Estoril. La radio del coche iba baja; un locutor repetía datos del día, nombres del Consejo de Regencia, horarios del velatorio, pero Anson no escuchaba.

Pensaba en los rumores que corrían como pólvora en los pasillos de 'La Gaceta Ilustrada', donde él era director: movimientos inquietos en los cuarteles, reuniones discretas, tensiones entre militares y políticos continuistas. Sabía que el ala dura del Ejército no iba a quedarse quieta. También que falangistas y franquistas, por primera vez en mucho tiempo, coincidían en algo: evitar una Monarquía constitucional.

Lo hablo con él mientras comemos frente a lo que fue la sede del NODO, en Madrid: «Torcuato estaba aterrado porque le vieran reuniéndose con Don Juan. Quedamos en vernos en la habitación de un hotel de allí mismo, en Elvas. Fíjate que cosas han ocurrido en estos últimos tiempos desde ese mismo pueblo vecino, Alfonso. Finalmente, la reunión fue un éxito y me volví en el seiscientos feliz porque el camino se trazaba firme».

En la cantina del Cuartel General del Ejército, en la Castellana, algunos oficiales se reían entre sorbos de quintos de cerveza. «¿Qué Constitución? -decían-. Aquí no entra un comunista ni aunque venga disfrazado de santo. Terminaremos barriendo a toda esa horda de rojos de mierda».

Audacia y prudencia

En Zarzuela, el Rey apenas dormía. Las ventanas del palacio se mantenían encendidas hasta altas horas. Los informes del Cesid llegaban a su mesa con olor a tabaco barato y a noches sin descanso. Se hablaba de militares descontentos, de viejos franquistas moviendo hilos, de reuniones en El Pardo. En ocasiones, Don Juan Carlos alzaba la vista y miraba por la ventana: veía los jardines oscuros, las sombras de los árboles, y quizá se preguntaba si su vida no había sido siempre eso: una libertad vigilada en constante soledad. Soledad al nacer, al educarse, al venirse a España con diez años; soledad para regatear tantos intereses; soledad sin su padre; soledad a secas. El nombramiento de Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno había sido una pieza mal encajada. Un hombre del pasado en un país que intentaba moverse hacia adelante. Para el Rey, y para muchos que lo aconsejaban, era evidente que no podía conducir la nueva etapa.

Anson, Torcuato y otros monárquicos reformistas llevaban meses pensando en nombres capaces de manejar el cambio sin que todo volara por los aires. Fue entonces cuando empezaron a murmurar un nombre que a muchos les parecía improbable: Adolfo Suárez. Tenía algo que no tenían los demás: la edad del Rey, un aire joven, una mezcla de audacia y prudencia que lo colocaba en un punto extraño, casi único, entre el régimen que se apagaba y el país que quería aparecer. Pero Suárez tenía un desafío mayor que ese equilibrio generacional: hablar con todos. Con los partidos casi clandestinos, con las fuerzas sociales, con los hombres del Movimiento que aún pensaban que el franquismo tenía futuro. Era una tarea casi suicida.

El 1 de julio de 1976, Arias Navarro dimitió. El Rey lo consideraba demasiado franquista para seguir representando a un país que empezaba a levantarse de su propio letargo. Le obligó a dimitir. Muchos españoles, en cambio, ni siquiera alcanzaban a entender qué había cambiado desde la muerte del dictador. Miguel Ángel Aguilar ya cubría como cronista todo lo que estaba sucediendo. Es como uno de los leones del Congreso, vigilando, contando. Me dice que «la proclamación se aleja del clásico 'El Rey ha muerto; ¡Viva el Rey!'. En nuestro caso Franco había muerto pero aún seguía de cuerpo presente en el Salón de Columnas de Palacio y prevalecía un ambiente fúnebre sin invitados relevantes en las tribunas, exceptuado algún indeseable como el general Augusto Pinochet».

Mientras, en octubre de ese mismo año, ETA asesinó en San Sebastián a Juan María de Araluce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, junto a su conductor y a los tres policías que lo escoltaban. Las balas sonaron secas, rápidas, como un mensaje. Araluce era una figura fuerte dentro del Movimiento, procurador en Cortes, consejero del Reino. Su muerte hizo temblar despachos en Madrid.

El Rey recibió la noticia con indignación. Sabía que el terrorismo iba a marcar el ritmo del país entero durante años. Cuelgo el teléfono con mi padre que me habla desde Comillas: «España era un polvorín: atentados terroristas de distintos grupos, militares descontentos, manifestaciones, presiones, incertidumbre… El Rey tuvo un enorme mérito al contener toda esa pólvora que buscaba una excusa, cualquier mecha para estallar. Y escuchaba muchísimo a su padre. Don Juan fue clave para que la democracia se instaurara con todas sus garantías. Don Juan fue clave para España».

El Consejo del Reino presentó entonces tres nombres para presidir el Gobierno. Tres caminos distintos: Gregorio López Bravo, diplomático brillante y continuista; Federico Silva Muñoz, firme, venerado en los cuarteles; y Adolfo Suárez, joven, audaz, todavía un desconocido para muchos.

El despacho de Zarzuela estaba cargado aquellos días con el olor de los cigarros apagados a medias y del papel viejo. Don Juan, desde Elvas, había hablado con Torcuato y Anson, sobre la idea de una monarquía al estilo nórdico, que reinara sin intervenir. Anson me insiste en este tema: «Ese fue uno de los mensajes que Don Juan dejó claro en la reunión de Elvas. Juan Carlos, en cambio, pensaba más en el modelo belga: un rey con capacidad para disolver las Cortes si el país se desordenaba». Para los demócratas, la clave estaba en que el próximo presidente no fuera hijo directo del franquismo. Que no quedaran dudas.

Los informes se acumulaban en la mesa del Rey. Telegramas extranjeros, artículos de prensa que hablaban de incertidumbre, notas manuscritas. Juan Carlos leía, subrayaba, volvía a leer. Sabía que cada uno de los candidatos tenía detrás un ejército de intereses: empresarios, generales, viejos ministros. López Bravo ofrecía continuidad disfrazada de apertura. Silva Muñoz prometía mano firme, pero sonaba demasiado a pasado. Y Suárez… Suárez tenía otra cosa. Era un hombre que conocía por dentro el Movimiento, pero que sabía hablar con la gente. Sabía leer el aire. Era un político habilidoso, con ese tipo de carisma silencioso que se imponía sin necesidad de gritar.

Arriba, las primeras Cortes constituyentes; un coche circula por Madrid en la campaña electoral de 1977 y los Reyes votan en el referéndum de 1976. ABC

En los pasillos del poder se respiraba miedo. Algunos generales murmuraban que el país necesitaba orden. La prensa extranjera hablaba de un rey joven atrapado entre el Ejército y la democracia. Esa noche, Juan Carlos no durmió. Caminó por su despacho repitiendo los tres nombres como si fueran llaves que abrían destinos distintos. López Bravo. Silva Muñoz. Suárez. Al final, entendió que sólo uno de ellos podía abrir el futuro.

Hablando con Pilar Cernuda me cuenta que dos apoyos fueron decisivos: «Miguel Primo de Rivera, íntimo del Rey, y José Antonio Girón de Velasco, viejo ministro del franquismo pero que entendía el punto exacto en que España se encontraba. Gracias a ellos, Suárez apareció como una opción viable en la mesa del Monarca. Sin ellos, muy probablemente Suárez hubiera pasado desapercibido a ojos del Rey».

La noche anterior a la decisión, el Rey habló con Torcuato Fernández-Miranda. Le ofreció elegir entre presidir el Gobierno o presidir las Cortes. Torcuato eligió lo segundo sin pensarlo. Sabía que su fuerza estaba en las leyes, en la estrategia silenciosa, en el diseño del camino. Y que desde Las Cortes podía hacer lo que nadie más sabía: desmontar el régimen sin derribarlo. Me reitera Pilar Cernuda aquel rumor sobre las dos opciones: «Lo de las dos manos es verdad. El Rey le dijo: 'En esta tienes la Presidencia del Gobierno y en esta otra la de las Cortes. ¿Qué eliges, Torcuato?'».

Al amanecer, Juan Carlos firmó el decreto que nombraba a Adolfo Suárez presidente del Gobierno. La tinta estaba fresca y el silencio de Zarzuela era casi solemne. Sintió vértigo, pero también esperanza. Cuando la noticia se hizo pública, España contuvo la respiración. Los periódicos escribieron titulares prudentes. Los cafés se llenaron de conversaciones rápidas. Unos pensaban que era una maniobra del continuismo. Otros, un salto al vacío necesario. Torcuato, desde su despacho, sonreía muy levemente. Había movido los hilos en silencio, aunque el Rey también supo jugar las cartas como un tahúr.

Adolfo Suárez, junto a Torcuato Fernández-Miranda. ABC

Suárez entró en la Moncloa sin hacer ruido. Convocó a su equipo. Hombres jóvenes, técnicos, reformistas. No tenían nada que perder. Les dijo lo esencial: había que abrir el camino hacia unas elecciones libres antes de que el país reventara. El presidente se movió sin descanso. Reuniones discretas con Fraga, con Areilza, con procuradores que habían sido fieles al régimen durante toda su vida. Y también, en secreto, con la oposición. A Santiago Carrillo le llegó un mensaje en la clandestinidad: el presidente quería hablar. Al principio pensó que era una trampa. Luego, aceptó.

El paso decisivo era la Ley para la Reforma Política. Una norma aparentemente técnica que contenía dinamita: la disolución de las Cortes franquistas y la convocatoria de elecciones libres. Torcuato la redactó con un estilo austero, preciso. Cuando la presentó en el Consejo de Ministros, algunos se removieron inquietos. «Esto es un suicidio político», dijo uno.

Suárez sabía que lo era. Pero también sabía que no había otra salida. Pasó semanas visitando procuradores uno por uno. Los convencía con un tono firme pero cercano: «Si no damos el paso ahora, lo dará otro. Y será peor».

Insiste Pilar: «Suárez era un conquistador nato, un seductor; era el perfil perfecto para poder hablar con todos y tantos intereses distintos». Los cuarteles estaban en tensión. Los generales vigilaban cada movimiento. En los bares de oficiales se hablaba de conspiraciones como quien comenta el tiempo. La prensa extranjera publicaba advertencias. El Rey dormía menos. Leía informes y más informes. Pero confiaba en Suárez. «Adolfo tiene algo», le dijo a Cernuda.

Fecha de caducidad del franquismo

El 18 de noviembre de 1976, las Cortes franquistas votaron la Ley para la Reforma Política. El hemiciclo estaba lleno de un rumor inquieto. Los procuradores sabían que votaban su propia desaparición. Cuando el recuento terminó, el resultado fue claro: el franquismo tenía fecha de caducidad. El 15 de diciembre, el pueblo habló en el referéndum: más del 94% aprobó la ley. Las calles estallaron en gritos de «libertad». Las radios alternaban noticias con canciones como 'Libertad sin ira' de Jarcha y coplas de la Jurado. En las tabernas se hablaba del nuevo horizonte como si fuera un milagro que había llegado sin avisar. A partir de ahí, todo fue más rápido.

Miguel Ángel Aguilar insiste en un punto crucial: «El Rey en su primer discurso tras su proclamación tenía que alimentar esperanzas sin suscitar recelos para que pudiéramos transitar hacia la democracia. Había recibido todos los poderes que acompañan a una monarquía alauí pero sabía que su victoria estaría marcada por la renuncia para homologarse con las monarquías europeas. Buscando esa compañía se convocó una misa del Espíritu Santo en los Jerónimos el día 28 a la que concurrieron representantes de las democracias».

Suárez legalizó partidos, abrió la mano a la amnistía, desmanteló estructuras del Movimiento. Pero faltaba el gesto más arriesgado: legalizar el Partido Comunista. Era Semana Santa de 1977. Martín Villa le advirtió: «Esto puede costarnos algo más que el cargo». El Ejército estaba tenso. Las asociaciones de excombatientes gruñían. Suárez firmó igual.

El Rey conversa con Adolfo Suárez tras jurar como presidente; simpatizantes del PCE ondean las banderas del partido tras su legalización y portada de ABC con la noticia del nombramiento de Suárez ABC / EFE

Hablo con Antonio Casado, me confirma esta tensión casi insoportable: «Legalizar al PCE fue una decisión valiente y necesaria. En ese momento, ya no solo Suárez, sino el propio Rey Juan Carlos fue el destinatario de maldiciones de una parte importante del Ejército. Decían que eran unos traidores. El mérito real lo tienen personas que desde dentro del régimen entienden que hay que legalizar a todos los partidos: Torcuato, Primo de Rivera, Suárez.. Y también creo que hay que reconocer un esfuerzo y patriotismo importante en personas como Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri que supieron estar a la altura de las circunstancias y del tiempo que vivieron».

El BOE publicó la legalización del PCE y el país contenía el aliento. Hubo llamadas nerviosas, dimisiones, amenazas. Pero no hubo golpe. No aún. No todavía. Al día siguiente, España amaneció distinta. Las banderas rojas salieron a las calles. La gente compraba periódicos como quien compra aire fresco. El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones libres desde 1936. La gente votó con respeto. Con emoción. Con miedo. Con un horizonte delante que se pintaba con tonos pálidos, sin grises. Ganó UCD. El PSOE emergió fuerte. En el nuevo Congreso se sentaron socialistas, comunistas, conservadores, liberales, nacionalistas. Esa noche, el Rey llamó a Suárez.

-España ha vuelto a ser de los españoles-, dijo.

-Majestad… ahora empieza lo difícil-, respondió él.

Y así fue. Pero España, por primera vez en cuarenta años, había elegido su propio camino. Y el Rey, siguiendo consejos de su padre y viendo el pulso del país, entendió que el poder debía regresar al pueblo. Fue la propia élite del país la que trabajó para que todo ocurriera de esta manera: la élite política e intelectual. Fueron demasiadas las veces que todo pudo irse al traste. Pero España se echaba a la calle y esta vez, para gastarse la vida. Después de mil días en que se jugaron todo, la libertad volvió a los españoles.