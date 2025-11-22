Leonor, la promesa de una nueva generación

«En este día tan importante, que voy a recordar siempre con emoción, pido a los españoles que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España». En el Salón de Carlos III ... del Palacio Real de Madrid –ante los Reyes, la Infanta Sofía y el Gobierno en funciones–, Leonor de Borbón Ortiz pronunció estas palabras tras jurar la Constitución en las Cortes Generales como Heredera al Trono el 31 de octubre de 2023.

La Princesa de Asturias cumplía 18 años y se comprometía «solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales –dijo–, que asumo plenamente»: «He contraído una gran responsabilidad con España ante las Cortes Generales, que espero corresponder con la mayor dignidad y con el mejor ejemplo».

Aseguró entonces que se debe «a los españoles», a quienes servirá «en todo momento con respeto y lealtad». «No hay mayor orgullo», afirmó. La Princesa también selló aquella mañana su compromiso con el Rey al jurarle fidelidad «no solo a su persona, sino también a lo que la Corona simboliza y representa: la unidad y permanencia de España».

Recordó, además, las palabras que su padre le dijo en 2018 al imponerle el Toisón de Oro: «Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola, servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional».

El día de la jura de la Constitución, la Heredera protagonizó el acto más importante de su etapa como Princesa de Asturias y de estos 50 años de Monarquía parlamentaria. Consciente de la relevancia de su discurso, Doña Leonor se presentó ante los españoles como una joven con aplomo y serenidad, sabedora de sus responsabilidades y deberes constitucionales.

Proyectó la continuidad de la Corona y demostró que sigue y continuará en el futuro los pasos de su padre y que trabajará día a día para demostrar la importancia para España de su legitimidad.

Pausada, reflexiva, prudente y amable

En 2019, un año después de recibir el Toisón, comenzó a perfilar en público algunos rasgos de su personalidad. Se descubrió como una joven pausada, reflexiva, prudente y amable, un carácter que invita a pensar tiene mucho en lo que parecerse a su padre. El 18 de octubre de ese año pronunció su primer discurso institucional en Oviedo, durante los Premios Princesa de Asturias. Desde entonces y hasta ahora ha pronunciado un total de 24 discursos.

La Princesa Leonor, junto a los Reyes ABC

Su primer acto en solitario fue el 24 de marzo de 2021, por el 30 aniversario del Instituto Cervantes. Pero desde la proclamación de Felipe VI, cuando Leonor pasó de ser Infanta de España a Princesa de Asturias, ha participado en más de un centenar de actos, algunos de ellos junto a sus padres, otros con la Infanta Sofía y, en los últimos años, han ido aumentando sus actos en solitario, promovidos por el inicio de su formación castrense en las tres academias militares.

Cuando no ha asistido a actos relacionados con la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval Militar de Marín o la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, la Princesa Leonor ha realizado otras actividades donde se ha visto su interés por las letras, la ciberseguridad, el medioambiente, la ayuda humanitaria y la innovación.

El próximo verano, una vez finalizado su tercer y último año de formación militar, la Princesa continuará el plan de estudios que siguió Felipe VI y se preparará para estudiar en la universidad. Mientras tanto, seguirá asumiendo más compromisos, aunque no se espera que tenga una agenda completa hasta finalizar su formación.

La Casa del Rey prepara ya la Secretaría de la Princesa de Asturias, que comenzará a funcionar cuando se incorpore a tiempo completo y reciba una asignación.

En tiempos de inestabilidad política, Leonor representa la continuidad y el futuro de la institución. Una joven comprometida con su destino que, lejos de abrumarse, avanza con paso firme hacia la más alta magistratura del Estado.