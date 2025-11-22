Suscribete a
Leonor, la promesa de una nueva generación

La Princesa de Asturias reafirma su compromiso con los valores democráticos y la continuidad de la Monarquía y asume su papel como heredera al trono

Especial: 50 años de la restauración de la Monarquía en España

La Corona: el símbolo que une a Felipe VI con Carlos III

La Princesa Leonor y Felipe VI, en el desfile de la Hispanidad de 2025
La Princesa Leonor y Felipe VI, en el desfile de la Hispanidad de 2025 Ignacio Gil
Angie Calero

Angie Calero

«En este día tan importante, que voy a recordar siempre con emoción, pido a los españoles que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España». En el Salón de Carlos III ... del Palacio Real de Madrid –ante los Reyes, la Infanta Sofía y el Gobierno en funciones–, Leonor de Borbón Ortiz pronunció estas palabras tras jurar la Constitución en las Cortes Generales como Heredera al Trono el 31 de octubre de 2023.

