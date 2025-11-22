Felipe VI, el valor de la continuidad de la Corona

Que Felipe VI mantenga en su despacho del Palacio de la Zarzuela el escritorio que durante 39 años ocupó Juan Carlos I, y que todos los días se siente en él y frente al retrato de Carlos III que pintó Antón Rafael Mengs en 1761 – ... que el propio Don Felipe mandó colocar tras su proclamación– confirma que los cimientos de la Corona permanecen inalterables cincuenta años después.

El despacho del jefe del Estado es el centro neurálgico de todo lo que acontece en España. En los últimos once años Don Felipe ha recibido ahí a dos presidentes del Gobierno diferentes mientras afrontaba todo tipo de avatares de índole política, económica, sanitaria y también institucional, siempre con un ejemplar de la Constitución cerca y flanqueado por las banderas de España y la Unión Europea, símbolos de unidad, permanencia, armonía, solidaridad y consenso.

Cuando el 19 de junio de 2014 Felipe VI afirmó en su discurso de proclamación que ese día comenzaba «el reinado de un Rey constitucional», sentó las bases de lo que sería su tiempo como jefe del Estado: servicio, compromiso y deber. Sobre estos principios han transcurrido los once años de Don Felipe al frente de la más alta magistratura del Estado. Unos años que, según reconoció hace unos días el anterior jefe de la Casa del Rey y actual consejero privado de Felipe VI, Jaime Alfonsín, fueron «difíciles, duros y complejos».

En su reciente discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Alfonsín destacó las «cualidades personales» de Don Felipe, de las que ha sido testigo y que conoce bien, pues ha estado al lado del Rey desde que tenía 27 años. «Su impecable trayectoria como Príncipe de Asturias y el ejemplar ejercicio de sus funciones constitucionales como Rey de España, reconocido por la inmensa mayoría de los ciudadanos, le ha convertido en una referencia institucional y moral para todos los españoles», apuntó Alfonsín.

Don Felipe es, en definitiva, «la clave de bóveda sobre la que descansa hoy la permanencia de nuestra nación y del Estado social y democrático de derecho en el que España se constituye, de acuerdo con nuestra Constitución». Por eso no es de extrañar que aquella tarde, tras el ingreso de Alfonsín en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, varios miembros de número de esta institución reconocieran la «suerte» de tener «un Rey como Don Felipe al timón de España».

En el décimo aniversario de su reinado En la proclamación

«Quienes tenemos la oportunidad de tratarlo nos damos cuenta del regalo tan grande que tenemos», afirmó un catedrático de Derecho Constitucional. A su lado, otro colega suyo que conoce a Felipe VI desde sus tiempos en la Universidad Autónoma de Madrid recordó que «desde joven se ha preocupado por conocer en profundidad el texto constitucional». «Siempre ha tenido claro que ahí está la base de todo» y «cuando ha tenido dudas no ha tenido inconveniente en recurrir a quien hiciera falta para saber cómo actuar: siempre de acuerdo con la Constitución».

Luis María Anson «Ha lidiado una situación complicada, porque todas las campañas de la izquierda contra Don Juan Carlos iban dirigidas a liquidar a Don Felipe»

En palabras de Luis María Anson, miembro del Consejo Privado de Don Juan e histórico director de ABC entre 1983 y 1997 –dos cargos que le convierten en un testigo privilegiado de los acontecimientos que han rodeado a la Corona desde el exilio del conde de Barcelona y hasta nuestros días–, «la Monarquía española ha tenido tres personajes de primer orden en el momento más difícil de su historia: Don Juan, Don Juan Carlos y Don Felipe. Y el mejor de los tres ha sido Don Felipe». «Durante estos años ha lidiado una situación especialmente complicada, porque todas las campañas de la izquierda contra Don Juan Carlos iban dirigidas, en realidad, a liquidar a Don Felipe».

A Felipe VI «las circunstancias de su vida lo hacen inatacable» por la educación que ha recibido, ya que ha sido el Heredero mejor preparado, a lo que se suman su buen carácter y capacidad de diálogo y entendimiento: «Los que promovieron esas campañas pensaron que Don Felipe saldría indignado a defender a su padre, y así se metería a la Monarquía en el debate político. Pero no lo hizo. Conservó la neutralidad, y eso es lo que la justifica como sistema de estabilidad y de utilidad para la vida nacional».

«Culto, muy lector y prudente»

Anson recuerda «haber tenido en brazos al Rey» en Villa Giralda, la residencia portuguesa de Don Juan en Estoril. Ha visto crecer a Felipe VI, le entrevistó cuando era muy joven para este diario y estuvo presente en su proclamación. Por eso puede afirmar con rotundidad que «hemos tenido mucha suerte con él»: «Se preocupa mucho por los temas de la universidad y por la formación de los jóvenes. Es un hombre culto, muy lector, y sobre todo muy prudente. No hace afirmaciones rotundas: siempre es sereno y tranquilo».

Don Felipe, en la concentración de repulsa por los atentados yihadistas de Las Ramblas, escuchando a víctimas de la dana y conversando en La Palma con damnificados por el volcán. A. Dalmau / I. Gil / J. García

Si de fronteras hacia adentro la imagen de Don Felipe aflora como un gran resorte de unidad y estabilidad del Estado en tiempo de división social y polarización política, en la esfera internacional se le reconoce como «uno de los grandes líderes mundiales», según explica el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi. «Tengo el honor de haber viajado con él y puedo decir que su imagen internacional es extraordinaria. En los países le abren las puertas de una forma que no tendríamos con un presidente de la República», añade Garamendi.

No es ningún secreto que en cada audiencia –ya sea con empresarios, científicos, políticos, artistas, deportistas o escritores– Don Felipe sabe de lo que habla y «escucha muy bien». Tanto es así que la presidenta de una comunidad autónoma ha reconocido que hablar con el Rey es «como ir al psicólogo». Conoce la problemática de cualquier asunto, empatiza con cada una de las personas con las que habla y «a ese buen carácter» se añade algo que destaca Garamendi: «Su enorme vocación de servicio al país»; algo que califica de «impresionante».

Monarquía renovada El reinado de Felipe VI ha atravesado una década convulsa en la que España ha cambiado, pero la Corona ha resistido

«Tiene una imagen internacional espectacular. Pero también aquí, en España, recibe a muchísimos empresarios y representantes de la economía real, y todo el mundo quiere estar con él, porque es una persona preparadísima, que conoce muy bien los temas, contesta con solvencia y siempre está al servicio de España», asegura.

De Príncipe a Rey

El reinado de Felipe VI ha atravesado una década convulsa en la que España ha cambiado, pero la Corona ha resistido. Tras la abdicación de Juan Carlos I, Don Felipe tomó el mando de la Jefatura del Estado cuando la Corona se situaba en los índices más bajos de calidad y reputación.

Aunque no ha sido un tiempo fácil para Don Felipe, trabaja cada día para mantener firme el compromiso que adquirió con los españoles el día de su proclamación: «Encarno una Monarquía renovada para un tiempo nuevo». Con el contador de sus méritos a cero, comenzó a labrarse entonces el reconocimiento y estima de la opinión pública para que la Corona recuperase su legitimidad.

Don Felipe no cambiaría a día de hoy ni una coma de su discurso de proclamación. El Rey lo pronunció ante las Cortes Generales sin necesidad de practicar demasiado, pues era un mensaje muy asimilado a lo largo de todos sus años como Príncipe de Asturias. Ese día, a su lado se encontraban la Reina Letizia y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

A su esposa, tan cuestionada por algunos sectores de la sociedad tras el anuncio de su compromiso y en los años posteriores a su boda, «España le agradecerá en algún momento la enorme labor que ha desempeñado como consorte y como madre de la futura Reina», cuenta a ABC una persona que tiene trato constante con la Familia Real.

La Familia Real

«Hay que distinguir, sin duda alguna, el papel de Don Felipe, pero sobre todo el de Doña Letizia. Por los frutos la conoceréis, y los frutos son Doña Leonor y Doña Sofía. Eso honra a Letizia, porque es ella la que las ha educado sustancialmente», apunta Anson. Y añade: «Ha conseguido que Leonor y Sofía entiendan el sentido del deber, la solidaridad con los desfavorecidos y la importancia de la ejemplaridad. Ese es su gran mérito».

«Gran parte del aprendizaje de la Princesa y la Infanta viene de observar a sus padres», cuenta otra fuente de Zarzuela consultada por este diario, al tiempo que menciona la elaboración del mensaje de Navidad, la actividad de los Reyes durante la pandemia, las audiencias diarias, la preparación de los viajes y su forma de estar con los españoles en los momentos malos, como el volcán de la Palma, los incendios y la dana: «Les han inculcado la necesidad de estar cerca de la gente, de mantener la sencillez y de no perder nunca la sensibilidad social. Ahí hay disciplina y sentido de la responsabilidad. Amor a la patria y servicio al pueblo».