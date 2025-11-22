Suscribete a
Felipe VI, el valor de la continuidad de la Corona

Once años después de su proclamación, mantiene intactos los principios de servicio y deber que marcaron el inicio de su reinado. Unos valores que con la Reina transmite a sus herederas

Especial: 50 años de la restauración de la Monarquía en España

La Corona: el símbolo que une a Felipe VI con Carlos III

El Rey, trabajando en su escritorio; a su espalda, el retrato de Carlos III y las banderas de España y de la Unión Europea
El Rey, trabajando en su escritorio; a su espalda, el retrato de Carlos III y las banderas de España y de la Unión Europea
Angie Calero

Que Felipe VI mantenga en su despacho del Palacio de la Zarzuela el escritorio que durante 39 años ocupó Juan Carlos I, y que todos los días se siente en él y frente al retrato de Carlos III que pintó Antón Rafael Mengs en 1761 – ... que el propio Don Felipe mandó colocar tras su proclamación– confirma que los cimientos de la Corona permanecen inalterables cincuenta años después.

