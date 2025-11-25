Suscribete a
Felipe VI y Steinmeier refuerzan la relación hispano-alemana en una visita de Estado que culminará en Guernica

El presidente federal será el primer jefe de Estado alemán en pisar la ciudad bombardeada en 1937. El Rey le acompañará y será también su primera visita

Leonor, la promesa de una nueva generación

Los Reyes de España, durante una visita a Alemania con Frank-Walter Steinmeier y su esposa
Los Reyes de España, durante una visita a Alemania con Frank-Walter Steinmeier y su esposa
Angie Calero

Madrid

El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, iniciará mañana junto a su esposa su visita de Estado a España, que se prolongará hasta el próximo viernes. El viaje incluye dos días de actos en Madrid y culminará con un ... gesto inédito: una visita a Guernica, la ciudad vasca arrasada en 1937 por la aviación alemana e italiana durante la Guerra Civil.

