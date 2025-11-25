Felipe VI y Steinmeier refuerzan la relación hispano-alemana en una visita de Estado que culminará en Guernica

El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, iniciará mañana junto a su esposa su visita de Estado a España, que se prolongará hasta el próximo viernes. El viaje incluye dos días de actos en Madrid y culminará con un ... gesto inédito: una visita a Guernica, la ciudad vasca arrasada en 1937 por la aviación alemana e italiana durante la Guerra Civil.

Será la primera visita de un jefe de Estado alemán a España desde 2002 y también la primera vez que un presidente alemán pone un pie en Guernica, dos datos que explican el peso del viaje, que incluye encuentros al más alto nivel para estrechar todavía más los lazos entre ambos países.

La visita se produce, según fuentes diplomáticas consultadas por ABC, como reflejo del «excelente nivel» de las relaciones bilaterales entre España y Alemania, socios estrechos en la Unión Europea y aliados en la OTAN. Apenas han pasado dos meses desde el viaje a España del canciller federal Friedrich Merz, lo que confirma la intensidad del eje Madrid–Berlín en un momento convulso en Europa.

Recepción con honores

En Madrid, Steinmeier será recibido por los Reyes con los habituales honores militares en el Palacio Real y una cena de gala en su honor. Durante la visita mantendrá un encuentro con Felipe VI y se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa el día 27.

La agenda incluye además su participación junto al Rey en el XI Foro económico hispano-alemán, donde se escenificará la dimensión económica de una relación que va mucho más allá de los lazos históricos entre países. Este encuentro con empresarios tendrá lugar el jueves por la mañana y por la tarde, en la embajada de Alemania en Madrid, tendrá lugar la recepción de Steinmeier y Büdenbender en honor a los Reyes.

Durante estos días, la Reina y la primera dama tendrán también una agenda de actividades paralela a la del presidente alemán y el Rey. Esta visita del matrimonio presidencial da continuidad al viaje de Estado que los Reyes realizado a Alemania en el año 2022 y profundiza en la buena relación que existe entre los Reyes y el presidente y su esposa, lo que ha facilitado que España vuelva a acoger una visita de Estado alemana en 23 años. Se trata de dos naciones con una relación privilegiada y donde existen además intercambios muy potentes y a todos los niveles.

Tras los dos días en Madrid, el viernes Steinmeier se reunirá en el palacio de Ajuria Enea, en Vitoria, con el lendakari del Gobierno vasco, Imanol Pradales, y después visitarán junto a Felipe VI Guernica, devastada el 26 de abril de 1937 por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, aliadas entonces del bando sublevado de Franco. Aquel ataque, considerado uno de los primeros bombardeos aéreos masivos e indiscriminados contra población civil, marcó la transición hacia la idea de «guerra total» y conmocionó a la opinión pública internacional. El episodio quedó fijado para siempre en la memoria europea gracias al 'Guernica' de Picasso, pintado para el pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937 y convertido en símbolo universal de la barbarie bélica.

Steinmeier será el primer jefe de Estado alemán en acudir a Guernica. Hasta ahora, el gesto más explícito había sido la carta de disculpa que el entonces presidente Roman Herzog envió en 1997, leída por el embajador alemán en los actos del 60º aniversario del bombardeo. Pero esta vez no será una disculpa por delegación: según recogen los medios alemanes, la Presidencia Federal ha adelantado que el mandatario acudirá para «conmemorar la historia compartida y el papel de Alemania en la Guerra Civil española» y que el viaje en su conjunto busca «reconocer y fortalecer las estrechas relaciones bilaterales entre Alemania y España, así como la cooperación basada en la confianza en el seno de la UE».

El programa vasco incluye una ofrenda floral en recuerdo de las víctimas, la visita a la Casa de Juntas y al árbol de Guernica, y un acto de homenaje y reconciliación donde Steinmeier pronunciará un discurso muy en línea con los mensajes a favor de Europa, la memoria, la paz y el rechazo a los extremismos.

La visita a Guernica llega en un contexto marcado por el auge de la ultraderecha en Europa y el endurecimiento de los debates sobre memoria histórica. En Alemania, la cultura del recuerdo —del Holocausto a los crímenes del nazismo— es ya un pilar de la identidad democrática. En España, la Guerra Civil y la dictadura siguen estando en la batalla política.

No es la primera vez que Steinmeier asume este papel. En otras capitales europeas, como Varsovia, ya ha pedido perdón por los crímenes del régimen nazi, consciente de que un presidente alemán siempre será analizado por su interpretación de la historia y el relato que maneja sobre el Holocausto 88 años después.

Desde el punto de vista bilateral, según fuentes consultadas por ABC, el viaje consolida a Alemania como socio central de España en la UE en plena discusión sobre la política energética, la reforma de las reglas fiscales y el futuro de la industria europea. El foro económico hispano-alemán permitirá a ambos países exhibir intereses alineados en competitividad, transición verde, digitalización, tejido industrial y tecnológico. Pero será frente al árbol de Guernica donde esta visita de Estado pasará a la historia como el momento en que Alemania decidió cerrar una de las páginas más dolorosas de su historia compartida con España.