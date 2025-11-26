Suscribete a
Felipe VI reivindica los ideales europeos que unen a España y Alemania: «Libertad, democracia y justicia social»

En la cena de gala en honor al presidente  Steinmeier, recuerda que «Alemania nos acompañó en nuestro regreso a Europa y España defendió su reunificación»

La Reina brilla con la histórica tiara Cartier y los pendientes de chatones en la cena de gala con Alemania

Fotogalería | La cena de gala, en imágenes

Los Reyes, junto al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y su esposa, Elke Büdenbender.
Los Reyes, junto al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y su esposa, Elke Büdenbender.
Angie Calero

En el comedor del Palacio Real, en una mesa estilo imperial donde había unos cien invitados, Felipe VI apeló esta noche a los lazos que unen a España y a Alemania, durante la cena de Gala en honor al presidente de la República Federal  ... Frank-Walter Steinmeier y su esposa, Elke Büdenbender, quienes han iniciado esta mañana su visita de Estado a España. «Nos hermanan los ideales de libertad, democracia, justicia social y respeto a la dignidad de la persona», afirmó el Rey, al tiempo que aseguró que «nos une Europa». 

