Felipe VI otorga el Toisón de Oro a Felipe González, Herrero de Miñón y Miquel Roca

La elección refuerza la idea de continuidad institucional y la vigencia de los valores sobre los que se edificó el actual sistema democrático

El Rey defiende «seguir creyendo» en la multilateralidad porque «cualquier alternativa es peor»

Felipe González, en una imagen de este año
Felipe González, en una imagen de este año efe
Angie Calero

El Rey Felipe ha decidido distinguir con el Toisón de Oro al expresidente del Gobierno Felipe González y a los juristas Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca Junyent, dos figuras clave en la redacción de la Constitución de 1978. ... La decisión, comunicada este martes al Consejo de Ministros, simboliza un reconocimiento a las trayectorias que han contribuido a consolidar la democracia española.

