Felipe VI otorga el Toisón de Oro a Felipe González, Herrero de Miñón y Miquel Roca

El Rey Felipe ha decidido distinguir con el Toisón de Oro al expresidente del Gobierno Felipe González y a los juristas Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca Junyent, dos figuras clave en la redacción de la Constitución de 1978. ... La decisión, comunicada este martes al Consejo de Ministros, simboliza un reconocimiento a las trayectorias que han contribuido a consolidar la democracia española.

La distinción, creada en el siglo XV y considerada una de las órdenes más prestigiosas de Europa, es concedida únicamente por el Rey. Con ella, Don Felipe destaca el servicio prestado a España y a la Corona por quienes la reciben. En este caso, la elección de González, Herrero y Roca refuerza la idea de continuidad institucional y la vigencia de los valores sobre los que se edificó el actual sistema democrático.

Noticia Relacionada La comisión de investigación del Congreso por la dana cita a Carlos Mazón el 17 de noviembre Juan Casillas Bayo La primera semana del mes, se escuchará el testimonio de las trece víctimas incluidas en el plan de trabajo

Desde su proclamación en 2014, Felipe VI ha sido especialmente prudente en el uso de esta prerrogativa. Solo en dos ocasiones había entregado antes el Toisón: a su hija, la Princesa de Asturias, en 2015, con motivo del primer aniversario de su reinado, y a su madre, la Reina Sofía, en 2024, durante la conmemoración del décimo aniversario de su proclamación.

19 miembros de la Orden en España

Con estas nuevas concesiones, diecinueve personas forman parte de la Orden en España. El Rey Juan Carlos fue el primero en recibirla en 1941, y su hijo, Felipe, la obtuvo en 1981. Décadas después, el actual Monarca mantuvo la tradición familiar al imponerle el collar a la Princesa Leonor en una ceremonia solemne en el Palacio Real en 2018, cuando cumplió cincuenta años.

Durante aquel acto, Felipe VI definió el sentido de la Orden con palabras que hoy adquieren otra trascendencia: «El Toisón de Oro representa la excelencia, el servicio y la lealtad. A lo largo del tiempo se ha adaptado sin perder su esencia y constituye un símbolo de la proyección europea de España. Su concesión es el mayor reconocimiento a quienes han dedicado su vida y su labor al bien de nuestro país y de la Corona».

El gesto del Rey llega, además, en el año en que se cumplen cinco décadas del retorno de la democracia al instaurarse la monarquía parlamentaria, una efeméride que permite revisar y reflexionar sobre los cimientos políticos e institucionales sobre los que se construyó la España actual. Con este reconocimiento, Felipe VI homenajea a tres figuras cuya obra contribuyó decisivamente a ese legado.