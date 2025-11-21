Rey Felipe VI en el Congreso, en directo: sigue su discurso y encuentro por los 50 años de la Monarquía en España y últimas noticias hoy

Sigue en vivo el discurso del Rey Felipe VI en el Congreso junto con la Reina Letizia por los 50 años de la Monarquía en España y las últimas noticias desde Madrid.

14:19 Feijóo junto al Rey El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se acerca a saludar Don Felipe y al expresidente Felipe González.

14:15 El Rey conversa ahora con el expresidente Felipe González. Las autoridades se acercan al centro de la sala Constitucional del Congreso para realizarse una fotografía institucional.

14:11 Felipe VI: «La Corona, ténganlo por seguro, estará siempre a su servicio» «La Corona, ténganlo por seguro, estará siempre a su servicio». Con ello, finaliza su intervención. Da por finalizado el acto.

14:08 Su Majestad el Rey define la Monarquía gracias a las explicaciones de niños «A veces con el uso las palabras vuelven tan familiares que tenemos que dar por conocida su sustancia. Monarquía, acudiré a algunas de las definiciones que he conocido de los más jóvenes, de los niños que participan en un corcuso de la Fundación CIES. Diré Aldara que la Corona es equilibro y unión. Dice Sofía que la Corona es importante por su labor de conciliación. Para Javier es u punto de encuentros para todos, para Laia un tronco de un árbol, para Emma un paraguas».

14:05 Felipe VI: «Apenas fuimos testigos de aquellos comienzos» «Gracias a todos los que han querido participar con los valiosos testimonios o estar presentes. Sin duda se han dicho muchas cosas, nos han puesto deberes y creo que, además, a riesgo de saturación, ha habido cosas muy interesantes saber la historia y la actualidad que sin duda han sido muy interesantes. Apenas fuimos testigos de aquellos comienzos. Celebro que este acto haya tenido lugar aquí, donde se encarna la idea de España reunida. Hemos dado forma a nuestros derechos y libertades».

14:02 Concluye el acto en el Congreso de los Diputados, interviene ahora el Rey Felipe VI

14:00 Adela Cortina, sonríe con el Rey: «Estamos en buenas manos, no me falle» «Estamos en buenas manos, no me falle. Creo que las instituciones tienen ese grado de fiabilidad cuando la gente notamos que se preocupan por nosotros».

13:52 Onega: «¿Por qué aparecen signos de rencor entre españoles de hoy que entre españles que hace menos de eun siglo se mataban entre ellos?» «¿Por qué aparecen más signos de rencor entre españoles de hoy que entre españoles que hace menos de un siglo se mataban entre ellos? Es mi incertidumbre. De ellas depende mucha concordia, convivencia».

13:46 Rosario García: «La constitución es un árbol vivo donde todas las instituciones y derechos deben ir acomendándose» «La constitución es un árbol vivo donde todas las instituciones y derechos deben ir acomendándose. Todo nuestro sistema va evolucionando. La Corona lo ha hecho perfectamente y con absoluta ejemplaridad. Si no te adaptas a esa realidad es imposible tomar la temperatura. La jefatura del Estado está delimitada claramente por sus funciones de representación de la unidad».

13:38 Laborda: «La autoridad del Rey es amistosa incluso a los que no comparten la idea de la monarquía» «El Rey es la esencia de la concordia. El Rey, como cualquiera que reina pero no gobierna, que no tiene ningún poder político, su autoridad es amistosa incluso a los que no comparten la idea de la monarquía, incluso con los que no comparten la idea de la monarquía. Es amistosa con todas las ideas y opciones».

13:31 Juan Pablo Fusi: «Sugeriría que la Monarquía tuviera dos conciencias» «¿Cuál es el futuro de la Monarquía?» pregunta Fernando Onega. Juan Pablo Fusi responde: «Soy historiador, el Ángel de la Historia mira hacia el pasado. ya sabéis, 'el pasado nunca desaparece, ni siquiera es el pasado'. De acuerdo con la experiencia de estos cincuenta años de experiencia democrática es que la Monarquía es un marco muy razonable para la democracia. En el mundo hay centenares de monarquías, totalitarias, represivas, totalitaria, absolutas... Las monarquías europeas son discretas. Hay que decirlo, son ejemplares, trasparentes. Sugeriría que la monarquía tuviera dos conciencias, preocupaciones y directrices. Primero, una preocupación y conciencia social. La segunda, tiene que ser sensibilidad histórico patrimonial. España está lleno de testigos de nuestra historia: herencia hispanorromana, visigoda, judía, cristiana. Todo ello da razón de nuestra historia».

13:24 Laborda: «Hagan punto y aparte. Por eso dijimos que estudien el pasado» «El 19 de julio de 2014, Su Majestad intervino. Conviene leer al Rey. No son palabras de conveniencia, hay filosofía y moral política. ¿Qué dijo? 'Nuestro deber es ayuda a construir una Europa fuerte y unida'. Por favor, gente del Gobierno y de la oposición. Hagan punto y aparte. Por eso dijimos que estudien el pasado».

13:22 Juan José Laborda: «El consenso funcionó para todo lo demás» «¿Cómo entramos en el Consejo de Europa? Entramos en la Europa democrática. Entramos sin tener aprobada la Constitución. Nos dieron un pase de legitimidad. Fuimos a Estrasburgo desde los comunistas hasta la Alianza Popular. Todos. El consenso funcionó para todo lo demás».

13:13 García: «Ese consenso no solo fue durante la Transición» «Ese consenso no solo fue durante la Transición. Ese consenso impregnó características de nuestra actual Constitución. Hay muchísimos aspectos donde no se podía llegar al acuerdo. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha jugado un papel fundamental». Video.

13:10 García: «La sociedad españolas se tuvo que poner manos a la obra» «Juan Carlos nombró a un primer presidente del Gobierno que los intentos de liberalización fueron mínimos. Fue momento a momento. La sociedad españolas se tuvo que poner manos a la obra, debo señalar que en el plazo de un año, se elaboró una norma que nosotros tenemos como esencial. la ley para la Reforma Política que fue aprobada por las Cortes Franquistas. Solo marcaba un objetivo: poder convocar unas elecciones libres».

13:08 Rosario García: «El Rey Juan Carlos hizo alusión a la necesidad de tomar decisiones entre todos» «No teníamos un camino fácil, dirigido. El Rey Juan Carlos hizo alusión a la necesidad de tomar decisiones entre todos. Esa fue la voluntad trasformadora del Jefe del Estado de un país que pasaba de 40 largos años de dictadura. Las últimas elecciones fueron en febrero de 1936, ese valor de concordia es donde se cobran esos momentos trascendentales». Video.

13:05 Fernando Onega: «El Rey designado por Franco fue el destructor del régimen de Franco» Onega recuerda varios artículos acerca de la Transición. Algunos de ellos hablan de «los 50 mejores años de la historia moderna de España». Aunque reconoce que, aunque a muchos les pese, «el Rey designado por Franco fue el destructor del régimen de Franco». Video.

13:03 Cortina: «Hay que buscar esos mínimo compartidos que estoy segura que existe» «La figura de un Rey, de una monarquía, podía ser la plataforma para tener una buena salida. Hay que aprender del pasado y hay que aprender que hemos de buscar el acuerdo y buscar esos mínimo compartidos que estoy segura que existe». Video.

12:57 Cortina aboga por la concordia frente a la polarización actual «En ese sentido, creo que como estamos a 50 años de este acontecimiento maravilloso, podemos preguntarnos si es el momento para buscar que es lo que nos une y no lo que nos separa. En aquel momento fue posible esa concordia por los políticos». Video.

12:56 Adela Cortina: «Apostamos por la concordia, esa fue nuestra gran salvación» «Creo que los que vivimos la época de la guerra, los que nos contaban los hechos atroces, llegamos a la conclusión que lo que teníamos que hacer es que nunca más, discordia nunca más, buscar lo que nos une, no los que nos separa. Ese fue el gran acuerdo. Creo que es lo que teníamos todos cuando pensamos como construir nuestro país hacia delante». Video.

12:54 Gabilondo: «La palabra que marca aquel tiempo es la concordia» «Hace 50 años, España estaba viviendo en el desconcierto. No estábamos en condiciones de responder a las enormes montañas de preguntas. Aguardaba saber qué iba a ocurrir. Incertidumbre, miedo, dicen alguno. la palabras es la concordia. La palabra que marca aquel tiempo es la concordia».

12:51 La intervención completa de Gabilondo: «Sería una buena ocasión para repartir sin regateo los méritos (de la transición) y no negárselos a la corona, porque con ella se inició un camino» Video.

12:50 Juan Pablo Fusi: «La firmeza del Juan Carlos I frente al golpe de Estado le dio una legitimidad plenamente democrática» «Se acertó en el procedimiento. una reforma desde la legalidad anterior pero que terminó con la ruptura radical con la dictadura. Otra cosa que pudiera haber lesionado la legitimidad jurídica. La definición fue muy compleja, sumamente difícil. Quiero subrayar dos problemas difícil, el terrorismo de ETA, y el segundo problema, el intento de golpe de estado en 1981. La firmeza del Juan Carlos I frente al golpe dio a la Monarquía no ya la legitimidad jurídica, le dio ya una legitimidad plenamente democráticas». Video.

12:46 Iñaki Gabilondo: «¿Quién se atreve a regatearle méritos a la figura del Rey?» «¿Por qué regatear méritos a las fuerzas políticas que hicieron tantos movimientos en esa dirección? ¿A todos los ciudadanos? ¿Quién se atreve a regatearle méritos a la figura del Rey? Todo podría haberse quedado por los aires si no hubiese sido por el Rey».

12:42 El rosa como unión entre Reinas y el abrazo de la Heredera a su abuela: el emotivo homenaje de Felipe VI a la Reina Sofía En cuanto la Unidad de Música de la Guardia Real ha terminado de interpretar el Himno Nacional desde el salón de Teniers del Palacio Real, el protocolo se ha relajado entre los miembros de la Familia Real. En el momento en que se dirigían desde el salón del Trono hasta la saleta de Gasparini, donde han saludado uno por uno a todos los invitados a la ceremonia de imposición del Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han dado un sentido abrazo a la Reina Sofía, a quien hoy ha condecorado el Rey por una « vida entera de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la Corona, apoyando con convicción al Rey Juan Carlos en su acertada y temprana apuesta por la apertura democrática y las libertades«. Una información de Angie Calero.

12:38 Armengol: «Hoy hay derechos, garantías y voluntad de ir a más.» «España es un referente en el reconocimiento de derechos. En estos 50 años, ha pasado de ser una economía cerrada a una avanzada, que mas crece en la zona euro. Hoy hay derechos, garantías y voluntad de ir a más». Video.

12:37 Armengol da la enhorabuena a los galardonados por el Toisón de Oro Tras agradecer la presencia de la Familia Real, la presidenta del Congreso de los Diputados ha dado la enhorabuena a la Reina Sofía, Felipe González y los padres de la constitución. Posteriormente, ha presentado a los ponentes participantes en el coloquio. Video.

12:32 Entran en la sala Constitucional del Congreso los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia Entran en la sala Constitucional del Congreso los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, acompañados de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Los invitados al acto para conmemorar el papel de la Corona en la Transición se ponen en pie. Informa Juan Casillas.

12:29 La Familia Real charla junto a Armengol y Rollán Tras ser recibidos por los miembros del Gobierno, Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía mantienen una pequeña charla junto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán.

12:26 La Familia Real llega al Congreso de los Diputados Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía llegan al Congreso de los Diputados. Han sido recibidos por parte de varios ministros del Gobierno. Video.

12:04 Todo preparado en el Congreso para recibir a la Familia Real Está ya todo preparado en la sala Constitucional del Congreso para recibir a la Familia Real. La Cámara Baja reivindicará este viernes el papel de la Corona en la Transición. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tiene asiento reservado entre el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

11:36 "La España joven debe sentir orgullo por ser hija de la democracia y no nieta de la Guerra Civil" González ha terminado su discurso recordando a Alfredo Pérez Rubalcaba y sus palabras sobre la democracia y la juventud. "La España joven debe sentir orgullo por ser hija de la democracia y no nieta de la Guerra Civil", ha añadido el expresidente que ha tenido unas palabras para la Princesa Leonor: "Como tantos españoles de su generación le tocará interpretar bien ese futuro. La memoria resulta imprescindible. Se recuerda hacia mañana, como decía García Lorca". Video.

11:29 "La confrontación como principio es dañina para todos los pueblos" Felipe González ha aseverado que la paz civil, tan necesaria en España, se basa en tres pilares fundamentales: la libertad política, la equidad social y la diversidad cultural y territorial dentro de un proyecto común. "Las tres cosas van de la mano, una no puede sobrevivir sin las otras dos. "La confrontación como principio es dañina para todos los pueblos", ha asegurado

11:25 "El Rey Juan Carlos renunció a ejercicios absolutistas" "¿Cabe mayor honor que tus ciudadanos te conozcan como padre de la Constitución que ha dado el mayor tiempo de paz y ibertad de la historia moderna de España?", se ha preguntado González al glosar el trabajdo de Roca y Herrero. El expresidente también se ha acordado de Adolfo Suáez, Sasntiago Carrillo y el Rey Juan Carlos, que "renunció a ejercicios absolutistas"

11:19 Felipe González: "La Reina Sofía es una mujer admirable que se ha ganado el respeto y el afecto del pueblo español" El expresidente del Gobierno ha destacado, al recibir el la insignia del Toisón de Oro, la figura de Doña Sofía, "una mujer admirable que ha dedicado su vida adulta a servir a España y se ha ganado el respeto y el afecto del pueblo español".

11:15 Discurso completo Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón Video.

11:13 Felipe González recibe la insignia del Toisón de Oro Video.

11:12 Miguel Herrero: “Es un reconocimiento a una actividad colectiva” Miguel Herero y Rodríguez de Miñón ha asegurado que el Toisón de Oro es un "reconocimiento a una actividad colectiva". El padre de la Constitución ha asegurado que la Corona expresa "una vez más la integración de España". "Es esto hacer a todos, aún diferentes, un solo cuerpo político, España”, ha apuntado.

11:08 Felipe VI impone el Toisón de Oro a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón Video.

11:07 Roca. "Hicimos de la palabra la vía del acuerdo y la Transición prosperó" "La transición no puede ser un recuerdo porque transitar transitamos todos. Lo importante es el cómo", ha indicado uno de los dos padres vivos de la Constitución. "Hicimos de la palabra la vía del acuerdo y del consenso, una exigencia", ha apuntado antes de señalar que espera "honrar su decisión, en caso contrario no dude en exigírmelo". Video.

11:05 Miquel Roca: Toda una generación se comprometió con la democracia" Roca ha señalado que "la Corona y el pueblo se aliaron, una asociación que "permitió convertir la discrepancia en una expresión de libertad"

11:04 Miquel Roca, padre de la Constitución, recibe la insignia del Toisón de Oro Video.

10:59 La Reina Sofía recibe la insignia del Toisón de Oro Video.

10:57 Tras el discurso, el Rey impone los diferentes Toisones de Oro. La primera en recibirlo es la Reina Sofía

10:55 "Servicio, compromiso y deber" "La Monarquía reafirma su sentido cuando la ejemplaridad se traduce en un ejercicio constante de coherencia con los principios y valores de la sociedad a la que sirve"

10:54 El Rey destaca "la vida entera de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la Corona" de Doña Sofía Felipe VI ha detacado en la concesión del Toisón de Oro a Doña Sofía su "vida entera de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la Corona, apoyando con convicción al Rey Juan Carlos en su acertada y temprana apuesta por la apertura democrática y las libertades". "La figura de la reina Sofía, forma parte también de la memoria afectiva de la España democrática". Video.

10:52 A los padres de la Constitución: "Supieron convertir la necesidad de consenso en una auténtica virtud cívica" El Rey detaca el papel de Miguel Roca y Miguel Herrero, los dos padres vivos de la Constitución y su "esfuerzo de entendimiento, capacidad de diálogo y voluntad de acuerdo". Todos los ponentes "supieron convertir la necesidad de consenso en una auténtica virtud cívica y en una guía eficaz para construir un marco de libertades".

10:51 "La elección de Felipe González consolidó la alternancia política" "Felipe González firmó en el salón de columnas de este Palacio Real firmó hace 40 años el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas; impulsando tras ese paso decisivo, y tan anhelado por todos─, una de las mayores etapas de modernización económica, institucional y social del país"

10:49 "Se hizo lo correcto. Se priorizó la reconciliación" El Rey afirma que la Transición no fue perfecta. "Pero valorarla solo por lo que omitió sería injusto. En las circunstancias del momento, se hizo lo correcto: se priorizó la reconciliación, la estabilidad y la creación de un marco común, tan necesario", añade.

10:47 "La Transición no fue un proceso sencillo" "Cada paso estuvo precedido por conversaciones, pactos y concesiones", explica Felipe VI

10:45 "La firme voluntad de la Corona contribuyó a abrir en nuestro país el camino hacia la democracia" Video.

10:43 "La Corona fue una institución vertebradora y garante de estabilidad" Video. La Monarquía supo "acompañar, con sentido de Estado y compromiso con el bien común, las transformaciones políticas y sociales que, impulsadas por la demanda ciudadana, permitieron instaurar un sistema democrático nuevo, con libertades reconocidas y pluralidad ideológica".

10:38 "La firme voluntad de la Corona contribuyó a abrir en nuestro país el camino hacia la democracia" El Rey destaca que la Corona asumió un papel claramente activo: "Integró a todos los españoles en un momento determinante y convocó, como afirmó el Rey, a actuar con “generosidad”, “altura de miras” y la voluntad de alcanzar un “efectivo consenso de concordia nacional”.

10:36 El Rey comienza su discurso Felipe VI recuerda el año 1975. "Quienes entonces éramos muy jóvenes —yo apenas tenía 7 años— vimos cómo el país empezaba a transformarse poco a poco, gracias a decisiones responsables y gestos valientes, a cesiones de unos y otros", explica

10:34 Comienza el acto tras la llegada de la Familia Real Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía llegan al Palacio Real. A continuación lo han hecho la Reina Sofía, Felipe González, Miquel Roca y Miguel Herrero, las cuatro personalidades distinguidas con el Toisón de Oro Video.

10:32 Pedro Sánchez, en el Palacio Real El presidente del Gobierno llega al acto de imposición del Toisón de Oro Video.

10:21 Los Reyes y sus hijas llegan al Palacio Real

10:20 Sánchez se borra del acto presidido por el Rey en el Congreso por el aniversario de la Monarquía El presidente del Gobierno sólo asistirá al acto en el Palacio Real y no a la conferencia prevista en el Congreso de los Diputados después ya que Sánchez viaja a Sudáfrica para asistir a la cumbre del G-20. Informa Angie Calero

10:13 El Toisón de Oro es la máxima distinción que otorga la Corona española. Fue creada en 1429 por el duque de Borgoña Felipe III el Bueno al casarse con Isabel de Portugal. Vinculada a la Familia pasó por el matrimonio de la duquesa María con el emperador Maximiliano, a su nieto Carlos I de España. Desde entonces, los Reyes de España son los grandes maestres de la Orden del Toisón de Oro. Felipe VI, hasta el día de hoy, solo ha conceiddo uno: a la Princesa Leonor en 2015.