Don Juan Carlos llega a Madrid para celebrar en privado y junto a su familia los 50 años de su proclamación como Rey

Juan Carlos I ha llegado poco después de las doce del mediodía de este sábado al Palacio de El Pardo, donde la familia Borbón celebra un almuerzo privado con motivo del cincuentenario de su proclamación. El padre de Felipe VI ha aterrizado en ... Madrid en un vuelo procedente de Abu Dabi y, sin detenerse más de lo imprescindible, se ha dirigido hasta esta residencia situada a escasos kilómetros del Palacio de la Zarzuela, la que fue su casa hasta 2020.

Don Juan Carlos ha llegado solo, ocupando el asiento del copiloto de un coche desde el que ha saludado a periodistas y fotógrafos sin bajar la ventanilla. Han tenido que pasar quince minutos hasta que han comenzado a llegar el resto de invitados. La Reina Sofía ha accedido al recinto en un vehículo acompañada por la Infanta Cristina, mientras que la Infanta Elena ha llegado en su propio automóvil junto a su hijo Felipe de Marichalar. También se han incorporado a la comitiva los hijos de Doña Cristina, que han entrado por una de las puertas laterales habilitadas para los asistentes.

Los Reyes y sus hijas, a su llegada a El Pardo gtres

Eran las dos en punto de la tarde cuando Don Felipe ha llegado a El Pardo conduciendo el vehículo Lexus que utiliza desde hace años en sus planes privados. Con él iban la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Al llegar a la puerta, han bajado la ventana para saludar a la prensa. Han sido los últimos en llegar a la reunión familiar.

El Pardo, que fue levantado como pabellón de caza de los Austrias y fue la residencia privada de Franco, se ha consolidado como el escenario para eventos privados de la familia Borbón. Fue allí donde se celebró la fiesta por la mayoría de edad de la Princesa de Asturias y es allí donde hoy se conmemoran los 50 años de aquel 22 de noviembre de 1975 que abrió el camino hacia la Monarquía parlamentaria y el sistema democrático vigente.

Viaje relámpago de Don Juan Carlos

Tras el acto institucional celebrado ayer en el Palacio Real, donde Don Felipe reconoció la figura de la Reina Sofía durante todos estos años al imponerle el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, la cita de hoy se ha planteado para celebrar de forma privada esta distinción que el Rey ha concedido a su madre y, al mismo tiempo, para honrar el papel de Juan Carlos I durante el «gesto político revolucionario» que fue la Transición y que el anterior jefe del Estado capitaneó.

Hace solo unos días que Don Juan Carlos, ausente en los actos institucionales organizados ayer por la Casa del Rey, confirmó al Palacio de la Zarzuela su asistencia a la reunión familiar de hoy. El padre de Felipe VI ha optado por realizar un viaje relámpago: almorzará con su familia y regresará a Abu Dabi esta misma tarde sin pernoctar en España.

La comida se produce además en un momento familiar complicado, marcado por la publicación en Francia de las controvertidas memorias de Don Juan Carlos, un libro donde dedica pasajes críticos tanto a su hijo como a la Reina Letizia. La expectación en torno al clima familiar es evidente, de ahí que esta visita genere más interés de lo que supuso su otro viaje exprés hace dos años, cuando también estuvo en El Pardo para la celebración privada por la mayoría de edad de la Princesa Leonor. En aquel momento, Juan Carlos I tampoco estuvo invitado a los actos institucionales pero sí a la celebración familiar. En esta ocasión, desde el Palacio de la Zarzuela se ha seguido el mismo esquema, respetando además la decisión que tomó Don Juan Carlos de mantener sus actividades en el ámbito privado cuando en 2019 decidió abandonar su agenda pública y pasar a ser una persona privada. De no ser por las memorias, el viaje de hoy de Don Juan Carlos habría quedado en una anécdota.

Precisamente por el carácter privado de este encuentro, desde la Casa del Rey no han dado ninguna información sobre el mismo. Aún así, lo que ha trascendido es que hoy en el Palacio de El Pardo compartirán mesa y mantel los familiares directos de Doña Sofía y Don Juan Carlos. Han sido invitados los duques de Soria —la Infanta Margarita y Carlos Zurita— junto a sus hijos y su nieto; los tres hijos de la Infanta Pilar —Simoneta, Bruno y Beltrán Gómez-Acebo— con sus respectivas parejas e hijos; y representantes de las ramas de Fernando y Juan Gómez-Acebo. Por la parte griega, la princesa Irene, que reside en Zarzuela está invitada, pero su estado de salud es delicado. También han sido invitados los hijos del rey Constantino y la reina Ana María —Alexia, Pablo, Nicolás, Teodora y Felipe— y las familias de cada uno de ellos.

Se trata de una convocatoria familiar amplia, pero concebida para que sea estrictamente privada. Sin fotografías oficiales, sin presencia de prensa ni protocolos, la familia Borbón ha vuelto a convertir El Pardo en su refugio para celebrar un acontecimiento que, además de institucional, tiene una vertiente familiar y que homenajea a un rey que, medio siglo después de su proclamación, regresa a Madrid solo por unas horas y estará a escasos kilómetros de la que fue su casa hasta 2020, cuando salió de España y decidió instalarse en Abu Dabi.