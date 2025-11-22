Suscribete a
Don Juan Carlos llega a Madrid para celebrar en privado y junto a su familia los 50 años de su proclamación como Rey

Ha llegado en un avión desde Abu Dabi y se ha dirigido al Palacio Real de El Pardo, donde Felipe VI ha organizado un almuerzo

Felipe VI reivindica el papel decisivo de Juan Carlos I en «un gesto político revolucionario» como la Transición

Juan Carlos I, esta mañana, a su llegada al Palacio Real de El Pardo EFE
Angie Calero

Angie Calero

Madrid

Juan Carlos I ha llegado poco después de las doce del mediodía de este sábado al Palacio de El Pardo, donde la familia Borbón celebra un almuerzo privado con motivo del cincuentenario de su proclamación. El padre de Felipe VI ha aterrizado en ... Madrid en un vuelo procedente de Abu Dabi y, sin detenerse más de lo imprescindible, se ha dirigido hasta esta residencia situada a escasos kilómetros del Palacio de la Zarzuela, la que fue su casa hasta 2020.

