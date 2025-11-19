Don Juan Carlos asistirá al almuerzo privado organizado por el Rey para celebrar los 50 años de la Monarquía

Juan Carlos I llevaba semanas valorando su respuesta a la invitación cursada por el Palacio de la Zarzuela para asistir a una celebración privada con motivo del aniversario de los 50 años de la Monarquía parlamentaria. El almuerzo ofrecido por Felipe VI a ... su familia, tendrá lugar en el Palacio de El Pardo y finalmente contará con la presencia de su padre, quien ha confirmado su asistencia.

Don Juan Carlos viajará a Madrid el mismo día del encuentro, según ha adelantado 'El Mundo'. Llegará el sábado por la mañana desde una ciudad europea en un avión privado, que permanecerá en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hasta su regreso. Será una visita de pocas horas y que no incluirá pernocta en España, en línea con la situación que él mismo estableció al fijar su residencia en Abu Dabi. Desde entonces, cuando ha viajado a Madrid de forma privada, ha optado por alojarse en domicilios de amigos.

El desplazamiento se produce semanas después de la publicación en Francia de sus memorias, Reconciliación, en las que aborda diferentes aspectos de su vida personal y familiar, pese a que Felipe VI le había solicitado discreción. La aparición del libro ha coincidido con varios viajes por Europa, incluidas visitas recientes a Londres, París, Portugal y Sangenjo, donde no pudo participar en las regatas al no llegar a tiempo el Bribón.

Actos institucionales sin Juan Carlos I

El día anterior al viaje, el próximo viernes 21 de noviembre, se celebrará el acto oficial por el cincuentenario de la Monarquía parlamentaria, dividido entre el Palacio Real y el Congreso de los Diputados. En la primera parte, Felipe VI impondrá el Toisón de Oro a la Reina Sofía, Felipe González, Miguel Roca y Miguel Herrero de Miñón. El Rey pronunciará un discurso ante los poderes del Estado en el que repasará estas cinco décadas de Monarquía constitucional, con referencias a la labor de su padre como Jefe del Estado y a la continuidad institucional representada por la Princesa de Asturias.

Posteriormente, los Reyes y sus hijas se desplazarán al Congreso para asistir a un acto académico de perfil bajo en la sala Constitucional bajo el título «50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia».

Juan Carlos I viajará a España al día siguiente, únicamente para asistir al almuerzo privado en El Pardo, presidido por los Reyes y de carácter estrictamente familiar. Será un formato similar al de la reunión organizada con motivo de la mayoría de edad de la Princesa de Asturias, en la que también estuvo presente. Entonces, como en esta ocasión, no pasó la noche en territorio español. En aquel momento no hubo fotos de ese encuentro, por lo que cabría esperar que tampoco haya en este.