Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sesión de control al Gobierno
El tiempo
La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales

Don Juan Carlos asistirá al almuerzo privado organizado por el Rey para celebrar los 50 años de la Monarquía

Será una visita de pocas horas y que no incluirá pernocta en España

Los recuerdos de la generación que aprendió a vivir en libertad en España

Sigue en directo la sesión de control al Gobierno

Juan Carlos I a su salida del restaurante D'Berto, a 5 de noviembre de 2025, en O Grove, Pontevedra
Juan Carlos I a su salida del restaurante D'Berto, a 5 de noviembre de 2025, en O Grove, Pontevedra EP
Angie Calero

Angie Calero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Juan Carlos I llevaba semanas valorando su respuesta a la invitación cursada por el Palacio de la Zarzuela para asistir a una celebración privada con motivo del aniversario de los 50 años de la Monarquía parlamentaria. El almuerzo ofrecido por Felipe VI a ... su familia, tendrá lugar en el Palacio de El Pardo y finalmente contará con la presencia de su padre, quien ha confirmado su asistencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app