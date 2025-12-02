Don Felipe y Doña Letizia inauguraran la exposición de la Reina Victoria Eugenia y añaden un acto con mujeres victimas de la trata

De la inauguración de la exposición de la Reina Victoria Eugenia al acto de entrega de diplomas de Microcredenciales de Gastronomía. Los Reyes han tenido una intensa agenda esta mañana en Madrid, un día después de que desde el Palacio de la Zarzuela reaccionaran al vídeo de Juan Carlos I ... en el que el padre de Felipe VI habla sobre su papel en la Transición y pide a los jóvenes que apoyen a Don Felipe.

En la agenda de Casa del Rey para esta mañana solo figuraba el acto en las Colecciones Reales, a donde los Reyes se han desplazado para inaugurar la exposición sobre la Reina Victoria Eugenia, bisabuela de Don Felipe. Los Reyes han recorrido las diferentes salas y han prestado especial atención a las fotografías que se exponen, el ajuar de la Reina Victoria Eugenia y la diadema flor de lis, la favorita de la bisabuela del Rey –porque esta formada por tres flores de lis, correspondientes a las armas de la Casa de Borbón–, que forma parte del joyero de pasar de la Familia Real.

Minutos antes de que Don Felipe y Doña Letizia llegaran a la exposición, desde el Palacio de la Zarzuela han enviado una ampliación de agenda para informar de que inmediatamente después de su paso por el museo de las Colecciones Reales, los Reyes se trasladarían hasta la calle Quintana, cercana a donde estaban, para sumarse al final de la celebración de la entrega de diplomas que la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp) ha entregado a 15 supervivientes de la trata que han hecho un curso de cocina.

Ha sido la primera vez que el Rey se suma a un acto de Apramp, que trabaja por la reinserción de mujeres victimas de la trata, una causa con la que la Reina Letizia está especialmente sensibilizada e implicada desde el 6 de marzo de 2020, cuando acudió por primera vez a un acto de esta asociación, que dirige Rocío Mora.