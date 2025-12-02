Suscribete a
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Don Felipe y Doña Letizia inauguraran la exposición de la Reina Victoria Eugenia y añaden un acto con mujeres victimas de la trata

Normalidad institucional y ampliación de agenda: la respuesta de los Reyes al vídeo de Juan Carlos I

Felipe VI reivindica que la permanencia de las instituciones es «el mayor aval de su prestigio»

El rey Felipe VI (c) y la reina Letizia (5i), acompañados por la ministra de Igualdad, Ana Redondo (i), mantienen un encuentro con 15 mujeres víctimas de la trata
Angie Calero

De la inauguración de la exposición de la Reina Victoria Eugenia al acto de entrega de diplomas de Microcredenciales de Gastronomía. Los Reyes han tenido una intensa agenda esta mañana en Madrid, un día después de que desde el Palacio de la Zarzuela reaccionaran al vídeo de Juan Carlos I ... en el que el padre de Felipe VI habla sobre su papel en la Transición y pide a los jóvenes que apoyen a Don Felipe.

