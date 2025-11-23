Cuéntame cómo cambió

Entre 1975 y 1978 España mutó por completo. Desde aquel 20 de noviembre en el que Carlos Arias Navarro anunció que Franco había muerto, hasta la aprobación de la Constitución, el país proclamó un Rey, celebró las primeras elecciones libres de la democracia y abrazó ... la libertad.

ABC le ha propuesto a Jacobo Delgado y Curro Royo, cuatro de las manos de las que salió 'Cuéntame cómo pasó', imaginar cómo fueron esos días en que España pasó del blanco y negro al tecnicolor. Con ellos, Daoiz y Velarde, los leones del Congreso.

Episodio 1 El año del destape (1976)

Es 1976. Hace apenas un año, Juan Carlos I ha sido proclamado Rey. El monarca es solo la cúspide de un cambio en el país, que de arriba a abajo ya ha comenzado a transformarse. En Madrid, la 'Movida' ya ha hecho de Tino Casal una estrella y para ver películas ya no hay que hacer viajes clandestinos con destino Perpiñán y el cine del destape ya se ha convertido en icono nacional.

Episodio 2 Libertad sin ira (1977)

El 15 de junio de 1977, España celebró sus primeras elecciones en democracia. Adolfo Suárez, que ya había sido presidente del Gobierno, ganó los comicios con los que todo el país aprendió a votar. El mismo, que vio como La Pasionaria volvió a España o el Partido Comunista fue legalizado. Carteles y soflamas coparon titulares, tertulias y conversaciones. También fue el año en el que Ruperta conquistó Televisión Española o lloramos la muerte de Chanquete.

Episodio 3 Un país en color

Rozando los 80, España se rindió al color, los cardados y el rock 'n' roll. El Mundial, por primera vez, se vio en color y 'la Roja', hasta entonces La Pasionaria, se convirtió en el sobrenombre de la selección. El 78 fue el año en el que la Constitución salió adelante, con el 'sí' de casi 17 millones de españoles. El país empezaba a olvidar la dictadura.