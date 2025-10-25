Suscribete a
ABC Premium

Una comedia, unos bolos y un pueblo «muy apañao»: así ha sido la visita de la Familia Real a Valdesoto

La parroquia asturiana recibe el premio Pueblo Ejemplar entre escenas costumbristas, risas y el reconocimiento de la Princesa como un lugar «lleno de vida»

El bigote de Mendoza y el moño de Byung-Chul Han

Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía en su visita a Valdesoto, en el concejo de Siero, este sábado, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025
Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía en su visita a Valdesoto, en el concejo de Siero, este sábado, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 EFE/ Ballesteros
Angie Calero

Angie Calero

Valdesoto (Asturias)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Valdesoto, una parroquia del concejo de Siero que ha hecho de la colaboración vecinal su seña de identidad, recibió este sábado a los Reyes y a sus hijas en una jornada que puso de relieve la fuerza del asociacionismo y la conservación del patrimonio ... rural asturiano. Reconocido como Pueblo Ejemplar 2025 por la Fundación Princesa de Asturias, la Familia Real ha conocido este rincón a 20 minutos de Oviedo, donde conviven historia, tradición y participación ciudadana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app