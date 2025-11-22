Celebración privada con Juan Carlos I: la Reina Sofía reúne a toda su familia en tiempos convulsos

Si Felipe VI reconoció ayer públicamente en el Palacio Real el «servicio ejemplar y de lealtad a España y a la Corona» de la Reina Sofía durante los últimos 50 años, hoy el Rey ha querido homenajear a su madre de forma privada con ... una celebración en el Palacio Real de El Pardo.

Desde el Palacio de la Zarzuela invitaron hace semanas a todos los miembros de la Familia del Rey sin excepción. Don Felipe, quien tiene un vínculo muy especial con su madre, ha contado con todos. Incluso con su padre, quien hace unos días confirmó su asistencia a este evento familiar y hoy, 22 de noviembre, estará en El Pardo, precisamente cuando se cumplen también 50 años de su proclamación como Rey.

Como afirmó ayer Don Felipe, «la figura de la Reina Sofía forma parte de la memoria afectiva de la España democrática». Agradeció a su madre su «compromiso sostenido durante décadas -todavía hoy- y ejercido con un profundo sentido del deber». Su cercanía e implicación, tanto en el plano institucional como el familiar, la ha erigido en una figura clave en la Corona, un puntal y un símbolo de unión que «contribuye a reforzar vínculos duraderos», como destacó ayer el Rey.

Tras la publicación en Francia de 'Reconciliación' —las memorias de Don Juan Carlos, que llegarán a las librerías españolas el próximo 9 de diciembre—, se ha producido un nuevo distanciamiento entre el anterior jefe del Estado y su hijo. En este libro, Don Juan Carlos es crítico con Don Felipe por su papel como hijo y también lo es con Doña Letizia, quien, según él, «no ayudó a la cohesión familiar». En este contexto, adquiere todavía más trascendencia la figura de Doña Sofía, que es la única capaz de juntar a toda su familia en el mismo espacio, aún cuando hay tensiones que afectan a lo que siempre ha sido una prioridad en todos ellos: la Corona.

Ante la imposibilidad de pernoctar en el Palacio de la Zarzuela, Don Juan Carlos saldrá de El Pardo e irá directamente al aeropuerto, desde donde saldrá de España. Lo más seguro es que no vuele directo a Abu Dabi y viaje a alguna capital europea.

Figura de unión familiar

Existe un precedente en el que Doña Sofía consiguió lo inimaginable: cuando en 2018, por su 80 cumpleaños, invitó a todos a un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela y después la Casa del Rey distribuyó una fotografía del encuentro familiar. En aquel momento, Iñaki Urdangarin se encontraba cumpliendo condena en la prisión de Brieva y la Infanta Cristina había sido absuelta en el juicio del caso Noos, por lo que esa fotografía supuso la rehabilitación de la hermana del Rey en su familia.

Aunque siete años después la situación es bien distinta, lo cierto es que desde entonces no se ha producido una fotografía familiar similar, aunque sí que han coincidido todos. La última vez fue en 2023, cuando cenaron todos juntos también en El Pardo para celebrar el 18 cumpleaños de la Princesa Leonor. La fiesta tuvo lugar al final del día en que la primogénita de los Reyes juró la Constitución como Heredera al Trono.

Aquella noche la familia del Rey se juntó al completo, como ocurrirá hoy. Don Juan Carlos vino desde Abu Dabi pese a que, como ayer, el Rey no le invitó a los actos institucionales. Por el 18 cumpleaños de la Princesa Leonor no se distribuyó ninguna fotografía de la familia del Rey al completo y se desconoce si en este caso trascenderá alguna. Aunque la posibilidad es remota, la duda tiene algo más de consistencia porque el nexo de unión en este caso es la Reina Sofía. Ella es la única capaz de conseguir algo así.