La Casa del Rey prepara un acto en el Palacio Real para celebrar el 50 aniversario de la Monarquía

El 22 de noviembre se cumplirán cincuenta años de la proclamación de Juan Carlos I como Rey de España y la Casa del Rey prepara un acto institucional para conmemorar este medio siglo de la restauración de la Monarquía, que tendrá lugar el próximo viernes ... 21 de noviembre en el Palacio Real de Madrid.

Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta recibirán en su residencia oficial al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los principales representantes de los poderes del Estado para un acto donde Felipe VI impondrá el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro a la Reina Sofía, una distinción que el monarca concedió a su madre el pasado mes de enero «en reconocimiento a su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona».

El Rey entregará esta distinción también al expresidente del Gobierno Felipe González y a los padres de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, en agradecimiento a su papel en la consolidación democrática y su lealtad a España y la Corona. Felipe González será el encargado de hablar en nombre de los cuatro condecorados y cerrará el acto Don Felipe, quien pronunciará unas palabras sobre el papel de la Monarquía parlamentaria y su medio siglo de historia.

La Casa del Rey no ha invitado a Juan Carlos I a este acto institucional, tal y como informan desde el Palacio de la Zarzuela. Don Juan Carlos decidió en 2019 dejar de desempeñar actividades públicas institucionales y así se lo trasladó a Felipe VI en una carta que sigue vigente a día de hoy, donde también expresaba su deseo de mantener todos sus movimientos en la esfera privada.

Don Felipe sí ha contado con su padre para la celebración familiar de carácter privado que tendrá lugar el día 22 de noviembre en el Palacio Real de El Pardo, a la que asistirá la Familia del Rey al completo. Se desconoce si Don Juan Carlos, que ayer estuvo en Vitoria en una cita médica y ahora se encuentra en Cascais, asistirá a este encuentro, que servirá para homenajear a la Reina Sofía y su papel como pilar fundamental para la Corona en el plano familiar e institucional.

Acto en el Congreso el día 21

El acto del día 21 en el Palacio Real tendrá lugar a partir de la doce de la mañana y habrá un almuerzo ofrecido por los Reyes. Ese mismo día, por la mañana, los Reyes, junto con sus hijas, presidirán en el Congreso de los Diputados un acto titulado «50 años después: la Corona en el tránsito a la Democracia». Este acto tendrá lugar en la Sala Constitucional y estará moderado por Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo, y también contará con la participación de Miquel Roca y Miguel Herrero, así como de la académica Adela Cortina, y de la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.