La Casa del Rey prepara un acto en el Palacio Real para celebrar el 50 aniversario de la Monarquía

Felipe VI impondrá el Toisón de Oro a la Reina Sofía, el expresidente Felipe González y a los 'padres' de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero

Los Reyes viajan a China en medio del giro diplomático de Sánchez hacia Pekín

La Familia Real en la reciente ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias
La Familia Real en la reciente ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias
Angie Calero

Angie Calero

Madrid

El 22 de noviembre se cumplirán cincuenta años de la proclamación de Juan Carlos I como Rey de España y la Casa del Rey prepara un acto institucional para conmemorar este medio siglo de la restauración de la Monarquía, que tendrá lugar el próximo viernes ... 21 de noviembre en el Palacio Real de Madrid.

