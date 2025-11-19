Suscribete a
La broma del periodista Miguel Ángel Aguilar a la Reina que hizo intervenir al Rey: «Le gusta la música clásica, pero también la variedad»

El veterano cronista bromeó sobre una petición recibida por parte de Doña Letizia, que se tomó con humor el guiño, durante el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo

La Reina Letizia estrena falda de lentejuelas y collar 'low cost' en los premios Francisco Cerecedo

La reacción de Doña Letizia a la broma de Miguel Ángel Aguilar
La reacción de Doña Letizia a la broma de Miguel Ángel Aguilar EP
David Sánchez de Castro

La entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo al reportero Fran Sevilla, de Radio Nacional de España, propició una imagen que muestra la cercanía de Don Felipe y Doña Letizia al oficio que ejercía la Reina hasta su compromiso con el ... Rey. Prueba de ello es la broma que encajó con humor por parte de Miguel Ángel Aguilar.

