La broma del periodista Miguel Ángel Aguilar a la Reina que hizo intervenir al Rey: «Le gusta la música clásica, pero también la variedad»

La entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo al reportero Fran Sevilla, de Radio Nacional de España, propició una imagen que muestra la cercanía de Don Felipe y Doña Letizia al oficio que ejercía la Reina hasta su compromiso con el ... Rey. Prueba de ello es la broma que encajó con humor por parte de Miguel Ángel Aguilar.

El veterano cronista parlamentario comenzó su alocución refiriéndose a una conversación previa que tuvo con Doña Letizia. «No hay música ambiental, tengo esto pendiente con la Reina, que siempre me dice que vaya por otros caminos y abandone un poco la música clásica. Dice que es excesivo, que de vez en cuando hay que ir a otras modalidades musicales y lo estamos estudiando», confesó con espontaneidad Aguilar, provocando la sorpresa de la Reina, cuyo gesto denotó el gran sentido del humor con el que se tomó la indiscreción de su antiguo colega de profesión.

Las risas de los presentes en el Hotel Ritz ante la confesión de Aguilar propició que Don Felipe también hiciera alusión al respecto en el inicio de su discurso.

«Permitidme una aclaración previa», señalaba el Rey, que admitió verse impelido a «ser portavoz» de su esposa al respecto de sus apetencias musicales. «A la Reina le gusta la música clásica, pero también le gusta la variedad. Todos somos grandes aficionados de Bach, así que bienvenido», señaló divertido ante la sonrisa de la propia aludida y del resto de los presentes.

Una vez realizada la aclaración, Don Felipe elogió la carrera de Fran Sevilla, del que destacó su labor en los frentes de guerra más complejos del mundo. «Cuando se premia a un periodista como Fran Sevilla, también se celebra el valor de todos los profesionales que siguen creyendo que la verdad importa», dijo durante un momento de su discurso.