Los Reyes, en ARCO: gesto con Italia y visita al estand de ABC

Los Reyes han inaugurado este jueves la Feria de Arte Contemporáneo ARCO y han querido tener un gesto con Italia por la expansión del coronavirus en ese país. Por ese motivo, Don Felipe y Doña Letizia han expresado su apoyo y solidaridad con una visita a una de las once salas italianas que exponen en la feria de Madrid. En concreto, han visitado el stand de Massimo Minini y Francesca Minini, una galería de Lombardía, de Brescia, que es una de las zonas más afectadas. No obstante, la galerista aseguraba que la visita real no se decía al coronavirus: «No ha sido por eso, nos han visitado porque somos una galería de arte importante», aseguró.

Como es habitual, Don Felipe y Doña Letizia han visitado los estands de los medios de comunicación, entre ellos el de ABC , donde les esperaban la presidenta-editora de ABC, Catalina Luca de Tena; la redactora jefe de ABC Cultural, Laura Revuelta, y el coordinador de arte y arquitectura del suplemento, Javier Díaz-Guardiola; el artista Miler Lagos y el galerista Alberto de Juan.

Don Felipe y Doña Letizia se mostraron muy interesados con el proyecto de Miler Lagos , «El testigo silencioso» , formado por esculturas de papel de periódico y lleno de metáforas, como anillos del tiempo o momentos congelados. Entre las obras, un árbol de casi tres toneladas de papel que hay que tocarlo para apreciar el trabajo de verdad.

En su recorrido, que ha durado una hora, los Reyes han visitado algo más de quince stands y han pasado muy cerca, pero sin verla, de la obra «Franco no era tan malo como dicen».

Durante la visita, los Reyes han estado acompañados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe; la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. También les ha acompañado la nueva directora de ARCO, Maribel López.

En esta edición, la número 39, participan 1.350 artistas y 209 galerías de una treintena de países, pero no hay ningún país invitado, como había en otras ocasiones.