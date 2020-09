La Princesa de Asturias se someterá a una PCR y los Reyes mantendrán de momento la actividad oficial La Heredera de la Corona permanecerá catorce días en cuarentena tras el positivo a Covid de una compañera del colegio

Almudena Martínez-Fornés SEGUIR Madrid Actualizado: 12/09/2020 03:26h

La clase de la Princesa de Asturias fue ayer confinada después de que una alumna diera positivo a la prueba del Covid. A partir de ahora, la Heredera de la Corona y sus compañeros deberán permanecer catorce días en cuarentena y seguirán el curso de forma telemática, como hicieron a partir del 11 de marzo pasado. Al parecer, la compañera de la Princesa se contagió por transmisión de su padre.

La Heredera de la Corona apenas ha podido asistir tres días seguidos a clase, ya que el caso positivo les ha obligado a aplicar los protocolos sanitarios de la Comunidad de Madrid.

La noticia fue adelantada por Telemadrid y poco después el Palacio de La Zarzuela confirmó la detección de un caso positivo de Covid en uno de los alumnos de la clase a la que pertenece la Princesa. La Casa del Rey añadió que «el centro escolar ha recomendado a los padres que los alumnos de la citada clase no acudan preventivamente durante los próximos 14 días, a expensa de lo que determinen las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid».

También indicó que «la Princesa de Asturias seguirá la normativa y las indicaciones sanitarias, al igual que Sus Majestades los Reyes y la Infanta Sofía». Además, La Zarzuela informó de que, siguiendo los protocolos, la Princesa se someterá una prueba PCR y que, siguiendo las normas sanitarias, «los Reyes tienen previsto por el momento mantener sus actividades oficiales». Y es que los Reyes tienen programados ocho actos oficiales la próxima semana.

El precedente de Montero

No obstante, no es la primera vez que un miembro de la Familia Real ha estado en contacto con un caso confirmado de Covid. De hecho, los Reyes tuvieron que hacerse la prueba serológica el pasado mes de abril después de que la Reina asistiera a un acto oficial en el que estuvo acompañada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que dio positivo al virus. Aunque tanto Don Felipe como Doña Letizia dieron negativo al test, la Reina se sometió a catorce días de cuarentena sin asistir a actos oficiales y realizándose los controles periódicos de toma de temperatura requeridos en estas situaciones. En aquella ocasión, la cuarentena a la que se sometió la Reina no afectó a la actividad del Rey.

La Princesa de Asturias empezó el pasado miércoles cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria en el Colegio Santa María de los Rosales, de Aravaca. La intención del centro docente es que todos los alumnos puedan asistir presencialmente todos los días a clase, pero ante contagios puntuales aplica los protocolos sanitarios para evitar la transmisión del virus.

Leonor se ha inclinado este curso por la rama de Ciencias y ha elegido las asignaturas optativas de Física y Química y Biología, aunque su intención es elegir el próximo año -cuando empiece el Bachillerato- la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. De esta forma, la Heredera tendrá una formación integral y diversa. También la Infanta Sofía empezó ayer el curso en el mismo colegio.