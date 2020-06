La imagen de la Familia Real española en el siglo XIX El Círculo Monárquico de Alicante ofrece este miércoles una videoconferencia del historiador del arte Alejandro Cañestro

El Círculo Monárquico de Alicante ofrecerá a las 19 horas de este miércoles 10 de junio una conferencia, a través de internet, sobre «La imagen de la Familia Real española en el siglo XIX», que pronunciará el historiador del arte Alejandro Cañestro. La videoconferencia se podrá seguir a través de zoom en este enlace o también puede entrar directamente por zoom y el número de identificación es el 618 830 3536.

En palabras del ponente, esta videoconferencia «pretende establecer un vínculo entre el poder y el arte, esto es, una panorámica global y abarcante de las diferentes Familias Reales (Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Amadeo I y Alfonso XII) presentes en España durante el convulso siglo XIX. El arte, como se espera, se dedica no sólo a hacer retratos de los miembros de la Corte española, sino que también se va a erigir en testimonio fundamental desde el punto de vista histórico y psicológico de los episodios primordiales de la Historia de España. Y, como no podía ser de otra manera, ese arte va ligado a los más importantes nombres de cada momento: Francisco de Goya, Vicente López, Bartolomé Montalvo, José de Madrazo, Federico de Madrazo, etc., quienes con sus pinceles ayudarán a crear el imaginario que hoy día tenemos de la realeza decimonónica».

Alejandro Cañestro es doctor en Historia del Arte y colaborador de la Universidad de Alicante.

El Círculo Monárquico de Alicante es una asociación cultural sin ánimo de lucro, apolítica y aconfesional, que organiza actividades culturales en relación con la Monarquía y con Alicante, con el convencimiento que la Monarquía Parlamentaria es el mejor modelo de Estado para España y los españoles.