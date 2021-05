Felipe VI: «Con el tiempo será la vacuna y no el virus la que señale el comienzo de una nueva era» El Rey destaca que la innovación es «la que marca el reloj de nuestra especie» y resalta la importancia de escuchar «más y mejor» a los jóvenes

El Rey Felipe VI ha presidido esta mañana el acto de presentación del Informe 2021 de la Fundación Cotec sobre innovación tecnológica, un documento que todos los años, desde 1996, analiza la situación de la I+D+i en España.

En este contexto de pandemia, lo primero que el Rey ha querido hacer durante su intervención en el acto ha sido agradecer el trabajo que en tan poco tiempo han realizado investigadores y científicos para combatir el Covid-19. «Es la innovación la que marca el reloj de nuestra especie y, con el tiempo, será la vacuna y no el virus, la que señale el comienzo de una nueva era», ha declarado, al tiempo que ha recordado que «conviene no olvidar que las grandes crisis no respetan tiempos ni distancias». Precisamente por esto, «además de acelerar la velocidad a la que innovamos», el Rey ha destacado que «hemos de imprimir un nuevo ritmo a la difusión de las innovaciones». «Lo vemos ahora con la vacuna y lo veremos cada vez con mayor frecuencia en otros ámbitos: tan importantes son las políticas de promoción de la innovación, como las que facilitan el acceso de la Humanidad a sus numerosos beneficios», ha indicado.

El Rey ha explicado que en el último año el virus «ha impuesto su ritmo», que ha sido «muy acelerado» al mundo: «Cada hora que pasa se cuenta en número de contagios y también en víctimas, en enormes pérdidas humanas y económicas». «Contra ese implacable cronómetro se enfrentan millones de innovadores en todo el mundo. Lo hacen sin descanso y, en muchos casos, sin recompensa. Puede que la mayoría de estos innovadores no haya dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre lo que han logrado», ha destacado.

Diseños pioneros

Durante su discurso, Felipe VI ha destacado que el 'Anuario 2021' de la Fundación Cotec es «un homenaje a quienes, en los momentos de mayor incertidumbre, tuvieron que adaptarse rápidamente –casi sin capacidad para asimilar los cambios que se sucedían–, investigar día y noche, transformar sus fábricas y laboratorios y unirse para cooperar a distancia, muchas veces sin conocerse». Ha puesto como ejemplo la iniciativa española que abordó el reto de diseñar y fabricar respiradores de bajo coste y libres de patente: «Algunos de los dispositivos que inventaron y fabricaron entonces están hoy salvando vidas en países de distintos continentes».

Pero la innovación, tal y como ha resaltado el Rey, «no implica solo cambio tecnológico», sino también organizativos o de proceso que se han gestado en instituciones, empresas, colegios, hospitales o por ciudadanos. En este sentido, recuerda que la innovación ha traído nuevas formas de relación entre las personas, nuevas reglas y estrategias que han facilitado la vida a la sociedad.

Escuchar a los jóvenes

Antes de finalizar, Felipe VI ha hecho referencia a la emergencia climática y a los jóvenes, «que tienen mucho que decir» y «aportar» sobre el tema, pero que «no siempre se presta la atención que merecen». «Escucharlos más y mejor, especialmente en un tema como este, que no es otro que el planeta que legamos a las próximas generaciones, es un compromiso que les debemos y que nos une a ellos».

Ha cerrado su discurso recordando cómo fue este mismo acto hace justo un año: «Hablamos entonces de volver a vernos este año, de forma presencial, y aquí estamos. No estamos todos, ni estamos todo lo cerca que nos gustaría. Pero aquí estamos. Y eso es lo que verdaderamente importa». «Y una de las mejores noticias es que, si todo sigue como deseamos, cada vez seremos más y estaremos más cerca», ha concluido.