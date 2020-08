La doble vara de medir de Sánchez, que elude criticar a Podemos tras su imputación Después de despachar con el Rey en Marivent, el presidente eludió explicar la salida de España de Don Juan Carlos a quien se refirió como «el propio afectado», sin querer citar su nombre

Almudena Martínez-Fornés SEGUIR Palma Actualizado: 13/08/2020 01:49h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del Gobierno interrumpió ayer sus vacaciones en Lanzarote para viajar a Palma a despachar con el Rey y, a la salida, compareció brevemente ante la prensa en los jardines del Palacio de Marivent. Con el rostro bronceado y en un tono muy relajado -en contraste con la gravedad del momento-, Sánchez habló pero no dijo nada más allá de que había celebrado con el Rey «un despacho ordinario en un tiempo extraordinariamente complejo y difícil» por la pandemia del Covid y sus consecuencias económicas y sociales.

Hasta tres veces se le preguntó sobre la imputación de su socio de Gobierno, Podemos, y varios de sus cargos, por supuesta financiación irregular, y otras tres veces eludió contestar más allá de mostrar su «máximo respeto» al poder judicial.

Tres preguntas y 31 grados

Si no se le insistió un poco más sobre esta cuestión durante la comparecencia fue porque La Moncloa solo había autorizado que preguntaran tres periodistas -dos de prensa nacional y uno, balear-, un sistema que es habitual desde que Sánchez está en el Gobierno. Y porque la rueda de prensa, que transcurrió a más de 30 grados bajo la sombra de un pino, no llegó a durar ni quince minutos, ya que el Rey estaba esperando a Sánchez para almorzar.

Además, el presidente había citado a las 15.30 horas a la presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, que está muy angustiada con la dramática situación del archipiélago, sin turistas, y el presidente quería emprender regreso a Lanzarote a las 18 horas para proseguir sus vacaciones.

Preguntado sobre si le parecían «inquietantes y perturbadoras» las noticias que se publican sobre Podemos, Sánchez se limitó a reiterar su respeto a la Justicia. Como se recordará, el presidente del Gobierno utilizó estas palabras para referirse a las noticias sobre las supuestas cuentas de Don Juan Carlos en el extranjero, a pesar de que en este momento el anterior Monarca no tiene abierto ningún proceso judicial. Sin embargo, fue mucho más delicado a la hora de referirse a su socio de Gobierno, Podemos, que sí está imputado por un un juez.

Lo cierto es que la imputación de Podemos coloca en una situación muy comprometida a Sánchez, que accedió al Gobierno en 2018, tras la sentencia del caso Gürtel, mediante una moción de censura contra Mariano Rajoy con el argumento de que la democracia española no podía seguir «encadenada a la corrupción del PP». El líder socialista que acusaba a Rajoy de estar «normalizando la corrupción» ayer ni siquiera tuvo unas palabras para calificar las sospechas que pesan sobre su socio de Gobierno.

«La actitud que siempre he mantenido desde que soy presidente del Gobierno no se ve afectada», respondió Sánchez a los periodistas. «Creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de Derecho y que hay una independencia del poder judicial, y por tanto está investigación está hoy en manos del poder judicial. Por tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto, como en muchos otros que están también siendo investigados y que nada tienen que ver con la política», contestó. Preguntado por tercera vez, sobre si no se sentía incómodo con su socio imputado, volvió a insistir en el «máximo respeto al poder judicial».

Don Juan Carlos

Tampoco quiso hablar de la operación salida de Don Juan Carlos ni del destino del anterior Monarca, que nueve días después de su partida continúa sin conocerse. Y, como hizo hace una semana, remitió al Palacio de La Zarzuela o al propio Don Juan Carlos. «Las conversaciones y los despachos que yo tengo con el Jefe del Estado permanecen en la confidencialidad debida», dijo. Además, añadió que «es importante trasladar a la opinión pública que somos instituciones distintas. Uno es el poder ejecutivo y otra cosa es la Jefatura del Estado, en este caso, la Casa Real», explicó. Curiosamente, Sánchez evitó mencionar el nombre de Don Juan Carlos, y respondió a la prensa en estos términos: «Aquellas cuestiones que tengan que comunicarse vinculadas con el asunto al que usted se ha referido tiene que ser la Casa Real o el propio afectado».

Lo único de lo que Sánchez quiso hablar ayer fue su disposición a negociar de nuevo con los ayuntamientos el real decreto sobre el uso de los remanentes municipales para impulsar la recuperación económica. Este real decreto, que Sánchez calificó de «gran acuerdo», ha provocado el rechazo de numerosos alcaldes, aunque había sido acordado con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). Durante su intervención en el jardín de Marivent, Sánchez aseguró que su Gobierno tiene la «máxima disponibilidad» y «la mano tendida» a todas las instituciones, «singularmente, a los ayuntamientos», para negociar y dialogar.

Sánchez recordó que el real decreto tiene su origen en una ley aprobada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que impedía incurrir en déficit público a las corporaciones municipales y usar sus remanentes y que ahora permitirá el uso de 5.000 millones de euros para impulsar la recuperación económica.

Antes, Sánchez relató a la prensa que había hablado con el Rey de la evolución del Covid y sus consecuencias económicas y sanitarias, y de la tragedia vivida en el Líbano, con cuyo presidente, Michel Aoun, habló ayer Don Felipe. Además, afirmó que cuanto más compleja es una situación, «más importante es garantizar la necesaria estabilidad institucional para poder abordar los verdaderos desafíos» que acechan al país.