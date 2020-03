Ángeles Pedraza: «Los verdugos nunca lograrán ocultar la sangre que derramaron» El Rey pronunciará hoy en París el primer discurso institucional de la Jornada de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

El coronavirus obligó a cancelar ayer la cita anual de los Reyes con las víctimas del terrorismo en el Auditorio Nacional. Se trata de un concierto-homenaje en el que Don Felipe y Doña Letizia les reiteran su apoyo -ahora más valorado que nunca- y en el que las víctimas les agradecen su cercanía, cariño y respeto. Pero el concierto In Memoriam también suponía una tribuna en la que la Fundación Víctimas del Terrorismo hacía oír su voz.

Ayer iba a ser su vicepresidenta, Ángeles Pedraza, quien tomara la palabra, porque la presidenta, Marimar Blanco, está en Vitoria junto a su padre, que atraviesa un momento muy delicado de salud. Pedraza no pudo hacer oír la voz de las víctimas ante los Reyes en el Auditorio Nacional, pero sí ha transmitido su mensaje a través de ABC: «La realidad del terrorismo no admite ambigüedades», afirma. Otra de las ideas que Pedraza quería transmitir es que «no vamos a olvidar a las víctimas, pero tampoco olvidaremos que hubo verdugos, y no consentiremos que intenten normalizar la situación tratando de desdibujar sus crímenes». Según Pedraza, «por mucho que algunos se afanen en tratar de blanquear su pasado, nunca lograrán ocultar toda la sangre que derramaron directa o indirectamente».

La vicepresidenta de la Fundación de Víctimas quería haber aprovechado la presencia en el concierto de autoridades del Estado para «suplicar» ante ellas «que se ponga fin a los homenajes y recibimientos públicos a los asesinos», y para reiterar que las víctimas no aceptarán que «la justicia se doblegue ante quienes causaron tan sufrimiento y ni siquiera se han arrepentido». Porque, añade, «el Estado de Derecho no les debe absolutamente nada y no puede retroceder ni un milímetro frente a ellos».

Tras la cancelación del concierto de ayer, los Reyes viajarán hoy a París, invitados por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha querido asociar a España al lanzamiento de la primera Jornada Nacional de Homenaje a las víctimas del terrorismo, que se celebrará hoy, por vez primera, en la parisina explanada del Trocadero.

La Unión Europea celebra desde 2005 el Día europeo de las víctimas del terrorismo coincidiendo con el 11-M. En esa estela, Macron ha deseado introducir esa fecha en el calendario de la memoria nacional de Francia. Tomada la decisión y firmado en noviembre el decreto con el que se creó este nuevo día en el calendario de la memoria nacional de Francia, el Elíseo inició un vasto proceso de consultas, nacionales e internacionales, enlazando a las numerosas asociaciones de víctimas del terrorismo, francesas y europeas. La elección de la fecha, el 11-M, y la presencia de los Reyes de España, fue apoyada por unanimidad por todas las asociaciones. Todos los embajadores de Francia en el exterior y los prefectos de los departamentos franceses han sido invitados a celebrar homenaje a las víctimas.

Almuerzo en el Elíseo

Antes de comenzar los actos, los Reyes asistirán a un almuerzo íntimo en el Palacio del Elíseo, con el presidente de la República y su esposa. La ceremonia solemne de instauración de la Jornada Nacional, en la que el Rey leerá el primer gran discurso institucional, seguido por Macron, comenzará a las 16,15 horas, en la explanada del Trocadero. Dos actores de la Comédie Française leerán fragmentos de la Declaración universal de los Derechos Humanos; Abd Al Malik interpretará una «Oda al amor» y se leerán fragmentos del discurso de Albert Camus con motivo de su recepción del premio Nobel. La jornada terminará con la imposición de medallas a familiares y víctimas del terrorismo.

A su regreso a España, el Rey tenía previsto asistir mañana a un acto de la Fundación Princesa de Girona en Logroño que también ha sido cancelado por el coronavirus.