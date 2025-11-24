Las cartas que ignoró el secretario de Estado de Ciencia: «La gestión en el CNIO puede implicar serios ilícitos penales como la malversación»

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, número dos de la ministra Diana Morant, se desentendió por completo de la presunta trama de corrupción que operaba en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Así lo atestigua la ... falta de respuesta que dio a las distintas cartas que recibió durante meses -con acuse de recibo-, y a las que ahora ha tenido acceso ABC, en las que empleados de alta dirección de la fundación le hicieron conocedor de las muchas irregularidades que se estaban produciendo desde la gerencia en la compra de material y contratación de servicios. El desfalco sostenido a lo largo de varios años puede alcanzar los 23 millones de euros.

Fue tras la exclusiva de este periódico en diciembre del año pasado, señalando a la entonces directora del CNIO, María Blasco, cuando se remitió la primera carta al número dos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que entró en el registro el día 3 de marzo de 2025. En ella se le hacía saber que «en virtud de las graves acusaciones aparecidas el 11 de diciembre de 2024 sobre la posible o presunta existencia de irregularidades en la contratación pública que podrían implicar la existencia de ilícitos penales como prevaricación, corrupción y malversación de caudales públicos, se estima oportuno y necesario llevar a cabo diferentes medidas de prevención y control así como medidas correctivas».

Cruz en ningún momento respondió esa carta, aunque hacía unos meses que se había destapado el centro de arte dentro de la fundación que había montado Blasco, pese a que el objeto de la misma era la investigación contra el cáncer. La exdirectora, que fue fulminada de su cargo, también incurrió en numerosos gastos injustificados, por lo que se la instó a devolver 90.000 euros cobrados de más al CNIO.

En esa primera misiva, los funcionarios públicos le pedían al secretario de Estado de Ciencia la adopción de medidas urgentes como la «realización de una auditoria externa inmediata» así como la aplicación de «medidas de racionalización, prevención de la corrupción y control de la contratación y desarrollo tecnológico en la fundación».

Unos meses más tarde, en concreto el 8 de agosto, tras iniciar los trámites para despedir a dos de los trabajadores que denunciaron las prácticas ilegales que se estaban produciendo en el centro, el secretario de Estado recibió otra carta en la que le advertían de «acciones de hostigamiento y acoso que constituyen una clara represalia».

En esta última comunicación, de la que también se desentendió el número dos de Diana Morant, se le informó de que se disponía de «información documental que prueba, sin lugar a duda, todos estos hechos materiales y las graves irregularidades detectadas, las cuales han tenido un impacto significativo en los presupuestos anuales de la fundación». Juan Cruz derivó el asunto a la secretaria general de Ciencia, Eva Ortega-Paíno. La gestión en el CNIO, según fuentes de los trabajadores, causó un profundo malestar.