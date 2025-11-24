Suscribete a
Las cartas que ignoró el secretario de Estado de Ciencia: «La gestión en el CNIO puede implicar serios ilícitos penales como la malversación»

Los trabajadores del centro enviaron misivas al secretario de Estado de Ciencia que ignoró

Así desveló ABC las irregularidades del CNIO que han provocado la caída de sus directores

Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades
Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades JAime garcía

Joan Guirado y José Antonio Pérez

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, número dos de la ministra Diana Morant, se desentendió por completo de la presunta trama de corrupción que operaba en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Así lo atestigua la ... falta de respuesta que dio a las distintas cartas que recibió durante meses -con acuse de recibo-, y a las que ahora ha tenido acceso ABC, en las que empleados de alta dirección de la fundación le hicieron conocedor de las muchas irregularidades que se estaban produciendo desde la gerencia en la compra de material y contratación de servicios. El desfalco sostenido a lo largo de varios años puede alcanzar los 23 millones de euros.

