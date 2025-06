Uno de los graves problemas que han contribuido y están contribuyendo al deterioro institucional en España es el silencio de gran parte del mundo académico y científico, que en algunos casos se ha convertido en algo peor: la complicidad, el aval de las actitudes, conductas, ... actuaciones y maniobras de responsables públicos desleales. Además, cuando este aval se presta desde las propias instituciones se incurre en una falta de respeto a la propia institución en la que esas personas desempeñan su labor. Lamentablemente, la sentencia sobre la ley de Amnistía es la última muestra de esto: no es leal a la Constitución, al poder constituyente (el pueblo español) y al Tribunal Constitucional (TC).

Hace unos días, el profesor y expresidente del TC Cruz Villalón detallaba las incoherencias del texto de una ponencia que, de modo intolerable, se había filtrado a los medios de comunicación (otra muestra de falta de respeto por sí mismos). Y decía que, si se confirmaba el texto conocido, se pondrían «en evidencia las carencias de nuestro modelo de control de constitucionalidad». Además, subrayaba que se trasladaría «el reproche de arbitrariedad» de la ley al propio juez constitucional. Por eso confiaba en que el documento no fuese la base de la sentencia. Esta semana hemos comprobado que era vana esa esperanza, y que la arbitrariedad se va extendiendo.

Es difícil aportar argumentos nuevos sobre la inconstitucionalidad de «esta ley de Amnistía» o de la amnistía en general. El coro de voces jurídicas sobre la concreta norma avalada por el TC es abrumador en las críticas, con argumentos muy contundentes. Cierto es que hay más discrepancias sobre la hipotética compatibilidad de una amnistía, en general, con la Constitución. Pero no hay casi duda de la inconstitucionalidad de «esta amnistía». Porque, a pesar de que la sentencia diga que no va a entrar a valorar las intenciones del legislador, de modo contradictorio, avala las supuestas intenciones (las expresadas en el título y en la exposición de motivos) pocas líneas más adelante. Lo hace en contra de la evidencia (la necesidad de siete votos para una investidura) y en una semana en la que el negociador de la ley ha sido desahuciado por su partido por su implicación en graves casos de corrupción. Algunas cosas las negociaba bien, pero otras no.

Como profesor de Derecho Constitucional me resulta muy complicado explicar algunas cosas a mis estudiantes. Cada vez son más frecuentes las caras de desconcierto cuando les hablo de la separación de poderes, del Parlamento como principal centro de impulso político, marcando los ritmos al Gobierno (y no al revés), a través de la aprobación de las leyes y el control al Ejecutivo. O del TC como órgano independiente y, si es necesario, contramayoritario. Después de la sentencia no sé cómo les voy a explicar una diferencia fundamental en una democracia constitucional. Que, para un ciudadano, lo que no está prohibido por ley está permitido; pero que en el caso de los poderes públicos ocurre justamente lo contrario. Lo que no está expresamente permitido (especialmente en cuestiones de relevancia constitucional), no puede realizarse, precisamente porque uno de los objetivos del Estado de derecho y la Constitución es la limitación del poder para proteger a los ciudadanos.

Como nos recordaba hace unos días el profesor Aragón, no puede considerarse la Constitución como una norma tan abierta que lleve al legislador a poder hacer todo lo no prohibido por ella, lo que podría conducir a «sustituir a la democracia constitucional por el despotismo de la mayoría parlamentaria». Al contrario, el legislador tiene una vinculación positiva a la Constitución, de modo que solo puede hacer aquello expresamente permitido. Sin embargo, la sentencia anunciada hoy supone una enmienda absoluta a lo que históricamente hemos enseñado en las facultades de Derecho. Cuesta creer que un TC haya podido afirmar eso. ¿Tendremos que explicar que ya no somos un Estado de derecho?