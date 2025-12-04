Carlos Prieto, elegido nuevo secretario general del SUP con más del 90 por ciento de apoyos

Finalmente, no ha habido sorpresas en el XIII Congreso del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que desde el martes se ha celebrado en Toledo. Carlos Prieto, la mano derecha de Mónica Gracia en la Ejecutiva Nacional, será el nuevo secretario general de la ... organización tras conseguir un más de un 90 por ciento de apoyo entre los delegados. Se impone así la candidatura continuista con la línea seguida por Gracia y que ha llevado al SUP ha recuperar su liderazgo entre los sindicatos del Cuerpo.

Carlos Prieto, con una dilatada trayectoria en el sindicato y especialista en Riesgos Laborales, ha sido uno de los apoyos fundamentales de Gracia en los últimos años, sobre todo cuando una dura enfermedad de la secretaria general la obligó a bajar un poco el ritmo de trabajo. La lealtad de Prieto con la hasta ahora secretaria general ha sido absoluta y poco a poco, de una forma natural, fue ganando peso en la Ejecutiva Nacional.

La elección de Prieto como nuevo secretario general del SUP no ha sido una sorpresa, ya que la candidatura alternativa, presentada por Abel Lobato, delegado por Santiago de Compostela, ni siquiera contaba con el apoyo de toda la delegación de Galicia.

Prieto tiene como principales objetivos para los próximos años la equiparación salarial real y que se declara el de policía como una profesión de riesgo. Con todo, el nuevo secretario general es muy consciente de que el SUP se distingue en gran medida del resto de sindicatos policiales en los servicios que presta, por ejemplo en asistencia letrada o formación, ámbitos que quiere reforzar.

El SUP cuenta con más de 20.000 afiliados, lo que le hace ser la primera fuerza sindical de la Policía, a la par con Jupol. Ambos cuentan con cuatro vocales en el Consejo de la Policía.