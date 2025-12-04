Suscribete a
Carlos Prieto, elegido nuevo secretario general del SUP con más del 90 por ciento de apoyos

Era la mano derecha de Mónica Gracia, que ha estado doce años al frente del sindicato y que ha sido la primera mujer en dirigir una organización sindical en España

Se impone la candidatura continuista, que fija en la consecución real de la equiparación salarial y en el reconocimento de policía como una profesión de riesgo como sus principales objetivos

El SUP apuesta por la continuidad tras 12 años con Mónica Gracia al frente

Carlos Prieto, en el centro de la imagen, en una manifestación
Pablo Muñoz

Madrid

Finalmente, no ha habido sorpresas en el XIII Congreso del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que desde el martes se ha celebrado en Toledo. Carlos Prieto, la mano derecha de Mónica Gracia en la Ejecutiva Nacional, será el nuevo secretario general de la ... organización tras conseguir un más de un 90 por ciento de apoyo entre los delegados. Se impone así la candidatura continuista con la línea seguida por Gracia y que ha llevado al SUP ha recuperar su liderazgo entre los sindicatos del Cuerpo.

