El Capitolio acusa a Sánchez de romper con la OTAN y de «fortalecer a Hamás»

El Senado republicano reprocha a España su acercamiento a China, el rechazo al 5% en defensa y el embargo de armas a Israel, en plena confirmación del nuevo embajador en Madrid

Trump vuelve a señalar a España por el gasto en defensa: «No juega en equipo»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
David Alandete

Corresponsal en Washington

Otro golpe al Gobierno de Pedro Sánchez en Estados Unidos, esta vez en el Capitolio. La mayoría republicana en el Senado acusa a España de haberse salido del marco atlántico en tres frentes simultáneos: el estrechamiento de lazos económicos con Pekín, la negativa a ... elevar el gasto en defensa en plena guerra en Ucrania y decisiones que, según Washington, «fortalecen» a Hamás en la crisis de Gaza. Para los republicanos que controlan hoy la agenda exterior del Senado, el Gobierno de Sánchez ha dejado de actuar como aliado estratégico para pasar a operar como actor autónomo frente a Estados Unidos y la OTAN.

