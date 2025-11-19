Suscribete a
La ruta de senderismo que conecta Burgos con Cantabria: dónde está y cómo llegar

Se trata de una colosal infraestructura ferroviaria de casi siete kilómetros que jamás llegó a utilizarse, construida a mediados del siglo XX por presos republicanos

I. Asenjo

Entre montañas y valles que separan Burgos de Cantabria existe una ruta de senderismo que se está ganando fama entre los más intrépidos viajeros por lo insólita que es. Se trata del túnel de La Engaña, una colosal infraestructura ferroviaria de casi ... siete kilómetros que jamás llegó a utilizarse, construida a mediados del siglo XX por presos republicanos. En la actualidad está transformada en sendero y se ha convertido en un escenario donde la historia y la naturaleza se funden en un mismo recorrido.

