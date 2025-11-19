La ruta de senderismo que conecta Burgos con Cantabria: dónde está y cómo llegar

Entre montañas y valles que separan Burgos de Cantabria existe una ruta de senderismo que se está ganando fama entre los más intrépidos viajeros por lo insólita que es. Se trata del túnel de La Engaña, una colosal infraestructura ferroviaria de casi ... siete kilómetros que jamás llegó a utilizarse, construida a mediados del siglo XX por presos republicanos. En la actualidad está transformada en sendero y se ha convertido en un escenario donde la historia y la naturaleza se funden en un mismo recorrido.

«Esta es una de las rutas más insólitas de España. Se trata de un antiguo y enorme túnel abandonado que además nunca fue usado», explica Alberto Vidal, creador de contenido turístico que en las plataformas digitales es conocido como @todorutas.

Un túnel de casi 7 kilómetros construido por presos republicanos

«Se construyó para comunicar por ferrocarril Burgos con Cantabria y su tramo más largo tiene casi 7 km de longitud. Esta obra fue construida por presos republicanos durante más de 20 años», añade el influencer, recordando el dramático pasado que escondieron estas montañas.

Claves de la ruta de senderismo del Túnel de la Engaña Ruta histórica: Transita por un antiguo túnel ferroviario abandonado que fue construido para unir Burgos con Cantabria, pero nunca llegó a usarse y tiene casi 7 km de longitud, siendo el más largo de España en su momento.

Contexto humano: Durante su construcción, cientos de presos republicanos fueron forzados a trabajar durante más de 20 años en condiciones muy duras; en la ruta se pueden ver los antiguos barracones donde dormían.

Naturaleza protagonista: La vegetación y el agua han invadido el trazado, creando un ambiente mágico y a la vez hostil, ideal para quiénes buscan senderos peculiares y el contacto con la naturaleza salvaje.

Elementos de interés: Destacan la antigua estación abandonada de Yera, restos de molinos de piedra, infraestructuras ferroviarias y diferentes túneles menores anexos al principal.

Dificultad y recomendaciones: El acceso al interior del túnel principal está prohibido por seguridad debido a derrumbes, pero la ruta exterior es fácil y transcurre entre valles y viaductos con vistas impresionantes; conviene llevar linterna y agua, y no hay servicios a disposición durante el trayecto.

La ruta comienza en la estación de Yera, un edificio ferroviario abandonado en los Valles Pasiegos, desde donde el viajero entra en un entorno de bosques húmedos, praderas y viejas instalaciones ferroviarias.

«Durante la ruta visitamos lugares como estos barracones donde dormían los esclavos republicanos. Al final encontramos antiguas obras como molinos de piedra o los edificios de ingeniería, además de la entrada original al túnel de la Engaña con 6.976 metros de longitud», relata el joven.

En la parte burgalesa, el acceso se puede realizar desde la localidad de Pedrosa de Valdeporres, a unos 110 kilómetros de Burgos capital, siguiendo la carretera BU-526 hacia el puerto de la Engaña. Desde el lado cántabro, los excursionistas suelen partir desde Vega de Pas, uno de los pueblos más pintorescos de la región.

Esta es una de las rutas más insólitas de España, por su historia y enclave natural. El Túnel de La Engaña, antiguo proyecto de ferrocarril entre Santander y Mediterráneo, ahora usado como salvaje ruta de senderismo. Recorre un antiguo túnel abandonado, que nunca fue usado. Su tramo más largo tiene casi 7 km de longitud. Se construyó para comunicar por ferrocarril Burgos con Cantabria. La ruta comienza en su estación de tren de La Engaña, en Yera, atravesando varios túneles donde es necesario llevar linterna. El recorrido visita un antiguo Barracón donde se encontraban los represaliados. Fue construido durante más de 20 años, por presos republicanos. Al final del recorrido encontramos las obras de un antiguo molino de piedra y las oficinas de ingeniería de este proyecto. También podemos llegar al túnel de la Engaña, el más largo donde la entrada no es recomendable, ya que esta obstruido por un derrumbamiento en el km 4.

«Actualmente es un espectacular sendero donde la naturaleza ha tapizado de verde estos túneles y el agua ha ido abriéndose paso, convirtiéndose en una mágica y hostil ruta para practicar senderismo», concluye el creador de contenido, invitando a «mencionar a los amigos senderistas» para compartir la experiencia.

En los alrededores, el visitante puede disfrutar de los paisajes de los Valles Pasiegos, los miradores de la Lunada y los pueblos históricos como Espinosa de los Monteros, completando una excursión que combina memoria, aventura y belleza natural.

Cómo llegar a la ruta del Túnel de la Engaña

Para llegar a la ruta del Túnel de la Engaña, que se encuentra entre los municipios de Vega de Pas (Cantabria) y Pedrosa de Valdeporres (Burgos), se puede acceder en coche hasta un punto cercano y luego continuar a pie.

1. Desde Cantabria (Vega de Pas) Paso 1: Llegar a Vega de Pas. Puedes tomar un autobús (operado por compañías como ALSA o Turytrans, dependiendo de tu punto de partida) hasta localidades más grandes de Cantabria, como Santander o Laredo, y desde allí buscar conexiones internas que te acerquen a la zona de Vega de Pas.

Paso 2: Tramo final (Vega de Pas - Estación de Yera). Desde Vega de Pas hasta la estación de Yera, donde comienza la ruta del túnel, hay aproximadamente 7 km. Este tramo no cuenta con transporte público regular, por lo que necesitarás un taxi o un vehículo privado.

2. Desde Burgos (Pedrosa de Valdeporres) Paso 1: Llegar a Pedrosa de Valdeporres. De manera similar, deberás llegar en transporte público a una localidad cercana en la provincia de Burgos.

Paso 2: Tramo final (Pedrosa - boca sur del túnel). Desde Pedrosa hasta la boca sur del túnel hay unos 4 km. Al igual que en la opción anterior, este trayecto requerirá taxi o transporte privado.

La opción más común es llegar hasta la estación de Yera, una antigua estación de ferrocarril abandonada. Llegar en transporte público es complicado, ya que no existe un servicio directo de autobús ni de tren hasta el lugar. La mejor opción es combinar transporte público hasta una localidad cercana y luego utilizar taxi o transporte privado para el tramo final.