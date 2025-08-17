Este es el restaurante de carretera donde tienes que parar si viajas a Cantabria

El restaurante de Santander dónde tienes que parar si viajas a Cantabria, según los camioneros Quienes decidan visitar la provincia tienen una opción donde merece la pena hacer una parada

El verano es sinónimo de viajar. En esta época del año las estaciones de tren y aeropuerto están repleta, pero también son miles las personas que deciden utilizar su coche propio para desplazarse.

Cuando se realizan este tipo de viajes, especialmente si son grandes distancias, es necesario parar a estirar las piernas y despejarse. También es importante comer y beber algo para retomar el viaje con fuerza, aunque por supuesto en este caso habría que excluir el alcohol o comidas demasiado copiosas.

Entre los que están acostumbrados a coger el coche siempre se ha dicho que aquellos lugares en los que hay camiones se come bien. Ahora, la tecnología ayuda a esta importante decisión de la que depende en muchos casos comenzar -o acabar- el viaje de la mejor manera. El blog de Wtransnet de 'El camionero recomienda' da solución a esta eterna pregunta de dónde parar a comer.

Quienes decidan visitar en norte, concretamente el área de Cantabria pueden encontrar diversos restaurantes recomendables. Uno de ellos es 'Eneldo y Tomillo'.

'Eneldo y tomillo', un restaurante para disfrutar con comida casera

Este local está situado en la calle Ojaiz, número 166, en el mismo barrio que le da nombre. El lugar tiene un 4,5 sobre 5 en las reseñas Google. «Desesperados por encontrar un lugar donde comer bien, le preguntamos a un operario de la gasolinera que nos recomendara algún lugar donde poder comer y tras seguir sus indicaciones, solo puedo darle las gracias de nuevo», escribe un usuario. Otro también se deshace en halagos y afirma que «el cocinero merece una estrella michelín».

Son muchos quienes coinciden en que, a pesar de que el restaurante es pequeño, destaca por su comida casera y de calidad. Además, es posible comer de menú y destacan la atención del personal. Eso sí, explican que lo mejor es ir sin prisas porque no se admiten reservas.

El portal 'gastroranking' coloca el lugar en la posición 238 de entre más de 900 restaurantes para comer en Santander, siendo lo que más destacan su cocina ya que le otorgan una puntuación notable.

El local está abierto de lunes a viernes de 13:00 a 16:00 horas. Los sábados de 13:30 a 16:00 y las noches de los fines de semana de 21:00 a 23:00 horas, por lo que si pasas cerca sobre esas horas tienes un destino seguro para comer bien.

En cuanto a los menús ya mencionados, el precio por el menú de día es de 17,50 euros, el especial es de 22,50 y comer de carta cuesta aproximadamente entre 28 y 35 euros.

Entre los platos que destacan sus comensales se encuentran las tortillas, los pinchos, el pulpo, el cochinillo o la merluza.

El mapa con los mejores restaurantes de carretera para los camioneros

El mapa, creado a través de Google Maps, te permite consultar los establecimientos de carretera más concurridos por camioneros con más propuestas según el destino al que se vaya a viajar.

Usar el mapa es muy sencillo: tan sólo tenemos que buscar la zona que nos interesa visitar y visualizar los locales marcados con un símbolo rojo con un chuchillo y una cuchara en blanco. Si pinchamos sobre ellos, nos aparecerá a mano izquierda con toda la información necesaria para visitar este restaurante.