Ponferradina - Racing de Santander: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

Este diciembre está siendo el mes de la Copa del Rey. La segunda eliminatoria se está disputando esta semana, mientras que los dieciseisavos de final están programados para los días 16, 17 y 1o, fase en la que se incorporan los cuatro equipos participantes ... en la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid CF, Club Atlético de Madrid y Athletic Club.

Para llegar ahí, la Sociedad Deportiva Ponferradina recibe este jueves al Real Racing Club de Santander. Se ha establecido este escenario porque el club leonés milita en la Tercera División española, mientras que el asturiano lo hace en Segunda División.

Los locales llegan al encuentro tras acumular varias derrotas y dos empates en los últimos partidos. Además, será el segundo partido de Mehdi Nafti como entrenador del club, que ha llegado para reemplazar a Fernando Estévez con el fin de enderezar la situación. En este contexto, la eliminatoria de Copa puede ser una buena oportunidad para reconciliarse con su afición.

Por su parte, el Racing de Santander encara el duelo con solvencia y confianza. Actualmente, ocupa la segunda posición de LALIGA Hypermotion gracias a una serie de resultados positivos, como su última victoria por 4-0 frente al SD Eibar.

A qué hora es el Ponferradina- Racing de Santander hoy

La Ponferradina y el Racing se enfrentan este jueves 4 de diciembre a las 20:00 horas en el Estadio Municipal El Toralín, que tiene un aforo aproximado de 8.544 espectadores, «todos ellos sentados y cumpliendo las normativas que la UEFA impone para los espectáculos deportivos internacionales», tal y como detalla el club en su página web.

Dónde ver la Ponferradina- Racing de Santander y cómo seguir el partido online

Los aficionados no podrán ver este partido, ya que no será retransmitido en España. Los derechos de la Copa del Rey pertenecen a RTVE, que firmó un acuerdo con Movistar Plus+ para que esta plataforma ofrezca la mayoría de los partidos de cada ronda. Sin embargo, ninguna cadena emitirá el encuentro.

Por ello, la única manera de seguirlo en directo será mediante las actualizaciones que publiquen ambos equipos en sus redes sociales en tiempo real.