Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Mueren tres jóvenes de 22, 23 y 25 años en un accidente de tráfico en Cantabria

Mueren tres jóvenes de 22, 23 y 25 años en un accidente de tráfico en Cabezón de la Sal

Los fallecidos, vecinos de la localidad cántabra, se salieron de la carretera por la que transitaban

Mueren tres jóvenes de 22, 23 y 25 años en un accidente de tráfico en Cabezón de la Sal

EP

Tres jóvenes de 22, 23 y 25 años, y vecinos de Cabezón de la Sal, Casar de Periedo y Virgen de la Peña, han fallecido en la madrugada de este domingo tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en la ... carretera nacional N-634, en el municipio de Cabezón de la Sal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app