Suscribete a
ABC Premium

La Guardia Civil denuncia al 'instagrammer' que habilitó un columpio en un cargadero de Santander para lanzarse al mar Cantábrico

La Benemérita cree que ha cometido una infracción contra la Ley de Seguridad Ciudadana

Un vecino de Santander denuncia la situación que se vive en Cantabria por culpa del turismo masivo en verano: «Nos está perjudicando»

Castro Urdiales (Cantabria)
Castro Urdiales (Cantabria) EFE

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil de Cantabria ha denunciado al 'instagrammer' que habilitó un columpio a una altura de «20 metros» en el cargadero de Dícido, en Castro Urdiales, que está siendo rehabilitado en la actualidad, y desde el que saltó al mar Cantábrico, y lo grabó y publicó en redes sociales.

En el instituto armado creen que este hombre ha infringido la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que con su actuación habría cometido infracciones «leves».

«He montado este columpio desde 20 metros y he sacado mi primer triple», indicaba en el vídeo el usuario de Instagram denominado 'gonskibomb', en alusión a un triple salto mortal que realizó en Dícido. «Vaya, daba un miedo de la hostia y a la vez era lo mas divertido del puto planeta», añadía en el mensaje.

Noticia Relacionada

Lo difundió hace un par de semanas, junto a grabaciones en las que se ve al 'influencer' colocar y atar unas cuerdas en el cargadero de mineral, declarado Bien de Interés Cultural, con las que después se columpió e hizo acrobacias hasta lanzarse al Mar Cantábrico.

La publicación, que llegó a sumar cerca de 7.500 'likes' (me gusta) de otros usuarios de Instagram, fue borrada después de hacerse eco de la misma los medios de comunicación.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app