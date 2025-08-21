La Guardia Civil denuncia al 'instagrammer' que habilitó un columpio en un cargadero de Santander para lanzarse al mar Cantábrico

La Guardia Civil de Cantabria ha denunciado al 'instagrammer' que habilitó un columpio a una altura de «20 metros» en el cargadero de Dícido, en Castro Urdiales, que está siendo rehabilitado en la actualidad, y desde el que saltó al mar Cantábrico, y lo grabó y publicó en redes sociales.

En el instituto armado creen que este hombre ha infringido la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que con su actuación habría cometido infracciones «leves».

«He montado este columpio desde 20 metros y he sacado mi primer triple», indicaba en el vídeo el usuario de Instagram denominado 'gonskibomb', en alusión a un triple salto mortal que realizó en Dícido. «Vaya, daba un miedo de la hostia y a la vez era lo mas divertido del puto planeta», añadía en el mensaje.

Lo difundió hace un par de semanas, junto a grabaciones en las que se ve al 'influencer' colocar y atar unas cuerdas en el cargadero de mineral, declarado Bien de Interés Cultural, con las que después se columpió e hizo acrobacias hasta lanzarse al Mar Cantábrico.

La publicación, que llegó a sumar cerca de 7.500 'likes' (me gusta) de otros usuarios de Instagram, fue borrada después de hacerse eco de la misma los medios de comunicación.