El atleta Alex Roca sale en defensa del menor con parálisis cerebral agredido por sus compañeros: «¿Qué está pasando en esta sociedad?»

La noticia saltaba a los medios el 27 de marzo, cuatro alumnos del Instituto cántabro de Enseñanza Secundaria Leonardo Torres Quevedo estaban siendo investigados por supuestas agresiones a un menor con parálisis cerebral. Unas acciones que se grabaron en vídeo y a lo largo de las horas estas imágenes se han viralizado. Muestran al menor agredido, Antonio de 16 años siendo víctima de bullying.

Este caso ha indignado a los vecinos de Santander que han salido a la calle en apoyo a Antonio. Y personas como el famoso atleta, Alex Roca, no han quedado indiferentes. Roca, el primero del mundo con un 76% de discapacidad física en completar una maratón también se ha pronunciado en redes. «Siento rabia, enfado y vergüenza al ver este vídeo. ¿Qué está pasando en esta sociedad?», indica. Alza la voz frente a esos adolescentes que protagonizan el vídeo, mientras alguien grita de fondo: «Pégale».

«No podemos mirar hacia otro lado»

Roca, conocido por su historia de superación, ha sido contundente. «Espero que esto no pase nunca más. Insta a dar visibilidad a estos casos que siguen ocurriendo en nuestra sociedad para no tolerarlos, y para acabar con el acoso escolar. «Estoy contigo, Antonio, como ya te he dicho. Así que vamos juntos a luchar contra esta situación para que no pase nunca más», señala.

«No podemos mirar hacia otro lado cuando un compañero o compañera está siendo maltratado, humillado o agredido. No es un juego, no es una broma… es violencia», escribe en su cuenta de Instagram alexroca91.

Roca, de 31 años, sufrió una encefalitis viral herpética a los seis meses de vida, que le provocó una parálisis cerebral. Pero esto no le ha impedido alcanzar metas cómo convertirse en el único atleta Nike del mundo con parálisis cerebral o ser embajador de la Fundación FC Barcelona. «Observas a personas diferentes que tú y se parecen muchísimo más entre ellas que a ti y a tu cuerpo, y ahí me di cuenta de que ellos hablaban lengua oral y yo la de los signos», declaraba a la BBC. Su mensaje por la integración y la lucha ha ido con él desde el principio.

Indignación de familiares y vecinos

Mientras la madre de la víctima, Carmen, ha declarado en el programa 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3). «No dejo de visualizar el vídeo, una y otra vez, para tener fuerzas y que paguen por lo ocurrido», ha afirmado. Especialmente porque sigue «sin tener soluciones», aunque lleve 15 días moviéndose. «Mi hijo sigue en clase con sus agresores y es por eso que la única salida que he visto es hacerlo público», denunciaba en el programa de Antena 3.

Y en el 'Diario de Cantabria', Carmen también ha detallado lo que ha pasado su hijo desde antes que la noticia saltara a los medios. «No es la primera vez que pasaba, pero (Antonio) se calló para sentirse integrado».

Cuando se enteró de lo que le ocurría a su hijo describió que se sintió destrozada, Y cuando lo denunció en el colegio le dijeron que tenía que seguir compartiendo aula con sus presuntos agresores o podía elegir cambiar de instituto. «Tiene que haber alguna ley que permita actuar en el momento. Que los profesores puedan intervenir sin esperar a que la Fiscalía mueva ficha. Porque mientras tanto, mi hijo sigue en el mismo sitio», indicó.

También ha pedido calma. Ha dejado claro al periódico cántabro que no quiere represalias o castigos ejemplares, sino justicia. «Si atacan a esos chicos, estamos en el mismo punto que con Antonio», sentenció.

Por su parte, la abogada Bárbara Royo, en el programa de Antena 3 ha sentenciado que «tenemos en España una mierda de ley del menor». Y Royo, al igual que los vecinos del instituto, se pregunta por qué no se ha puesto más el foco en el colegio y en el hecho de no haber actuado más asertivamente frente a un caso de bullying como este.

En las concentraciones en favor de Antonio, los ciudadanos han pedido a gritos la expulsión definitiva de los presuntos responsables de la agresión, y también han exigido la «dimisión» a la directiva del centro.

Mientras, la Fiscalía de Menores, frente a estos hechos, ha solicitado medidas cautelares contra los cuatro alumnos y su alejamiento de la víctima. Al tiempo que investiga los hechos como posibles delitos de lesiones o maltrato de obra y de discriminación. La petición se resolverá conforme a la Ley del Menor -Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero.