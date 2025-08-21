La Aemet activa avisos por riesgo de lluvias e inundaciones en Cantabria: estas son las zonas afectadas de la región

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este jueves, 21 de agosto, el aviso amarillo, pero que se ha elevado a rojo durante el periodo de las 8.00 a las 10.00 hora y a naranja hasta las 14.00 horas, ampliando así también el riesgo que en principio era hasta las 12.00 horas. Según los datos del organismo, se ha llegado a registrar intensidades torrenciales de 16,8 mm en diez minutos, 63,6 mm en 1 hora y 75,8 mm en las últimas 3 horas.

El aviso naranja afecta a zonas como Torrelavega, Laredo y Santander. Las horas más críticas, por el momento, han sido entre las 06.30 y las 08.30 horas al registrarse fuertes precipitaciones que han provocado problemas en Santander con balsas de agua y tráfico lento, según recoge el 'Diario Montañés'. La Policía Local informaba a los ciudadanos, sobre las 8.00 horas, que no cogieran el vehículo si no fuera necesario debido a la tromba de agua que estaba cayendo de forma ininterrumpida.

Las mayores incidencias por las intensas lluvias desde la pasada medianoche se están registrando en la capital cántabra, donde se han producido importantes inundaciones en algunos puntos del centro de la ciudad, de los polígonos de Raos y Candina y en las zonas de Nueva Montaña y La Albericia.

🌧️Parece que lo peor ya ha terminado en Santander, aunque no se descartan más precipitaciones a lo largo de la mañana.



El momento de mayor intensidad de lluvia se ha registrado en torno a las siete de la mañana cuando, según la AEMET, en Santander se han dado picos de precipitaciones con «intensidades torrenciales» que han dejado acumulaciones de 16,8 litros por metros cuadrado en diez minutos, 63,6 mm en un hora y 75,8 mm en tres horas.

Esa situación ha generado muchas retenciones en los principales accesos a la capital, sobre todo en la S-20 por el acceso por La Albericia, en donde incluso la Dirección General de Tráfico (DGT) reporta el corte total de la vía en dirección a Santander, en el tramo entre Santa Cruz de Bezana y Monte, en más de cinco kilómetros.

También se han registrado problemas circulatorios en la S-10 dirección a la capital, en el tramo entre Heras y Maliaño, y en la A-67 donde, además, ha tenido lugar un accidente por alcance entre Gornazo y Boo de Piélagos. En el caso concreto de Santander, la alcaldesa, Gema Igual, ha dado cuenta de las principales incidencias por la lluvia, con el corte al tráfico de los túneles de Cuatro Caminos y la calle Burgos y las grandes balsas de agua generadas en los polígonos de Candina o Raos y en zonas como Nueva Montaña o La Albericia.

Ha detallado que en la zona de San Fernando-Numancia ha caído «muchísima agua» lo que ha generado «grandes corrientes». «Los contenedores de San Fernando han bajado casi hasta Numancia», ha apuntado la regidora, que ha indicado los problemas de tráfico derivadas de esta situación no sólo en los accesos a la capital sino también en el centro de la ciudad, como en Jesús de Monasterio o el Ayuntamiento, y también en el entorno del Sardinero. Igual ha pedido «muchísima prudencia» a los ciudadanos y visitantes, sobre todo al conducir porque, aunque la previsión es que hasta el mediodía las precipitaciones ya sean menores, la situación «ha estado complicada» y poco a poco se volverá a la normalidad.