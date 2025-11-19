La AEMET activa la alerta por nevadas en Cantabria: hasta 20 centímetros de nieve y mucho frío

El frío no solo está tocando las puertas de España sino que entrará de golpe en nuestras fronteras, sobre todo en la zona centro y en el norte de la Península Ibérica. Cantabria ha activado los avisos por un episodio de nevadas ... importantes que afectará a la región este jueves 20 de noviembre.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso naranja por nevadas en varias zonas de la región, que afectará especialmente a las áreas del interior, incluyendo el centro y el valle de Villaverde, durante los próximos días, según ha publicado en su cuenta de X, antes Twitter y en su web oficial.​

Según los datos de la AEMET, se espera un descenso en la cota de nieve, situándose entre 800 y 1.000 metros, con acumulaciones que podrían superar los 20 centímetros en 24 horas en zonas montañosas como los puertos de montaña y áreas rurales elevadas.

⚠️Avisos por nevadas❄️, cota de nieve de 800 a 1000 m



🗓️Jueves 20 y viernes 21, tendiendo a remitir el viernes por la tarde



🟠Aviso naranja por nevadas en:

- Liébana, 20 cm

-Centro y valle de Villaverde, 10cm



🟡Aviso amarillo por nevadas en:

- Cantabria del Ebro, 10 cm pic.twitter.com/dh5w8YZt8V — AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) November 19, 2025

Localidades como Torrelavega, Cabezón de la Sal, Camargo, Piélagos o Los Corrales de Buelna están bastante por debajo de la cota de 800 metros, por lo que no se esperan acumulaciones en sus cascos urbanos.

El 112 pide extremar precauciones

La situación será especialmente preocupante entre la noche del este miércoles 19 de noviembre y la mañana del viernes 21 de noviembre, cuando las nevadas serán más intensas y persistentes. La copiosa caída de nieve afectará también a zonas del interior, con espesores que podrían superar los 10 centímetros en algunos lugares, y en cotas superiores se podrían registrar acumulaciones aún mayores.​

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha hecho un llamado a la ciudadanía para extremar las precauciones, evitando en lo posible el uso del vehículo en las zonas afectadas, salvo que sea imprescindible.

En Cantabria se esperan nevadas importantes el jueves y el viernes por encima de 800 m de altitud



Ocasionalmente puede nevar a cotas en torno a 500 m, pero con espesores de nieve más reducidos



Precipitaciones intensas y persistentes, más escasas en el extremo sur de Cantabria https://t.co/qK5fkcsFWF — AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) November 18, 2025

Recomiendan revisar el estado de los neumáticos, frenos y anticongelante, además de portar cadenas, un móvil cargado, y tener el depósito de gasolina lleno. Asimismo, insisten en prestar atención a las placas de hielo que puedan formarse en las carreteras, especialmente en horas de amanecer y atardecer, y en zonas sombrías, para evitar accidentes y facilitar las intervenciones en caso de emergencias.​