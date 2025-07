Will Smith, luchador y parrandero en su visita a Canarias: «Me mudo»

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 12/07/2025

Actualizado a las 11:57h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

El músico y actor Will Smith ha visitado Canaria cn motivo de su concierto dentro del festival Granca Live Fest, y su paso no ha pasado desapercibido. El carismático personaje de la televisión y el cine ha quedado encantado con su viaje, donde no ha perdido ocasión de integrarse y conocer algunas de las salas y costumbres: «Me mudo a Gran Canaria».

En sus días de estancia en la isla, Will Smith y su familia han visitado salas de espectáculos, playas y algunos de los lugares más icónicos del sur de la isla, pero ha do más allá. El 'Príncipe de Bel air' ha probado la lucha canaria, e incluso a batirse con algunos de los profesionales de este deporte vernáculo, ganándose el corazón de quienes han participado en su primera visita a Canarias, enamorando con su carisma y fotografiándose a hombros de los luchadores.

«Si me necesitas, estaré en Gran Canaria», publicó en sus redes.

No ha sido solo deporte, se ha integrado en espectáculos musicales, ha saltado con la música de algunos de los artistas, y ha tocado con una de las parrandas de la isla, empapándose de la cultura insular en su corto paso por el archipiélago.

«Me encanta Gran Canaria», grita en el video en sus redes sociales que ya se ha hecho viral, donde sitúa al archipiélago en el mapa y cuenta brevemente su inmersión en la cultura local, gastronómica y musical.

El artista, que se alojó en un hotel de San Agustín (San Bartolomé de Tirajana) ha dejado constancia de cómo aprovechó el tiempo: música, cócteles, espectáculo, y muchos aplausos y risas. El 'Fresh Prince' ha dejado claro que disfrutó, y ya es un embajador más de la isla por el mundo, acercándola al menos a sus cerca de 70.000 seguidores.