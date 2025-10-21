Suscribete a
ABC Premium

VIVIENDA

Se vende casa okupada: 640 inmuebles publicados en Canarias tienen 'inquilino' ilegal

Canarias no está entre las comunidades con más viviendas okupadas a la venta, aunque Las Palmas supera la media nacional

¿Comprarías una vivienda okupada? En Canarias hay 519 a la venta

Pintada contra los okupas en la fachada de una vivienda en foto de archivo
Pintada contra los okupas en la fachada de una vivienda en foto de archivo isabel permuy

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El número de viviendas okupadas en venta en las islas Canarias alcanza las 640, según un estudio publicado por idealista en base a los inmuebles anunciados en su portal inmobiliario en el tercer trimestre del año.

Esto supone el 3% del total en España, cuya ... cifra total asciende a 23.010, en el que destaca la provincia de Las Palmas con 358 viviendas, que son 282 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app