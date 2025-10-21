Se vende casa okupada: 640 inmuebles publicados en Canarias tienen 'inquilino' ilegal

El número de viviendas okupadas en venta en las islas Canarias alcanza las 640, según un estudio publicado por idealista en base a los inmuebles anunciados en su portal inmobiliario en el tercer trimestre del año.

Esto supone el 3% del total en España, cuya ... cifra total asciende a 23.010, en el que destaca la provincia de Las Palmas con 358 viviendas, que son 282 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto a las capitales, en Las Palmas de Gran Canaria son 85 las casas okupadas que se publicitan, frente a las 45 que hay en Santa Cruz de Tenerife (3,6%), apunta el estudio.

A pesar de las cifras, Canarias no está entre las comunidades más afectadas, en un ranking que lidera Gerona como la capital en la que el fenómeno es más acusado, con un 8,9% de las anunciadas. Le siguen las ciudades de Tarragona (8,8%), Sevilla (8,4%), Almería (6,4%) y Murcia (6,3%), Lérida (5,7%), Huelva (5,6%), Huesca (5,2%) o Barcelona (3,7%).

El resto de grandes mercados tiene un peso de las viviendas okupadas en venta inferior a la media. En Palma suponen el 2,5% del total; en Madrid el 2,4%; en Valencia el 2,3%; en Alicante el 1,9%; en San Sebastián el 1,7%, y en Bilbao solo el 1%.

Soria es la única capital donde no existen viviendas okupadas a la venta, mientras que el peso en la ciudad de León solo alcanza al 0,2% de la oferta. Le siguen, con un 0,4%, las ciudades de Salamanca, Guadalajara y Segovia, mientras que con un 0,5% están Pamplona, Lugo y Melilla.

En lo relativo a la tasa por provincias, es superior a la media nacional Las Palmas (3,2%), superada por Murcia (4,9%), Tarragona (4,4%), Lleida (4,3%), Girona (3,7%) y por encima de Madrid, donde la tasa es del 2,7%.

Soria, por su parte, es la provincia con una menor incidencia, ya que solo alcanza el 0,1%. Le siguen Orense (0,4%), Palencia (0,6%), Salamanca y Ávila (0,7% en ambos casos).

Los mercados más grandes tienen un mayor número de viviendas sin posesión en el mercado de venta. La ciudad de Barcelona lidera este ranking con 855 viviendas okupadas a la venta durante el tercer trimestre de 2025, seguida por Madrid con 776 viviendas en el mismo periodo.