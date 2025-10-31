Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de tormentas en varias zonas para el Día de Todos los Santos

POLÍTICA

La Universidad de Las Palmas no tiene solicitud de Vito Quiles ni autorizará actividades que «promuevan la confrontación»

El periodista y activista ha anunciado la ULPGC dentro de su gira España Combativa, pero la entidad lo desmiente

La Universidad de Las Palmas no tiene solicitud de Vito Quiles ni autorizará actividades que «promuevan la confrontación»
@VITOQUILES

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha informado en un comunicado de que no tiene ninguna solicitud de acto de la gira España Combativa del periodista y activista Vito Quiles, tal y como él ha anunciado en sus redes sociales, y ... que no autorizará «actividades que promuevan la confrontación».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app