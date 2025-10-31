La Universidad de Las Palmas no tiene solicitud de Vito Quiles ni autorizará actividades que «promuevan la confrontación»

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha informado en un comunicado de que no tiene ninguna solicitud de acto de la gira España Combativa del periodista y activista Vito Quiles, tal y como él ha anunciado en sus redes sociales, y ... que no autorizará «actividades que promuevan la confrontación».

Como ha explicado la Universidad, lo ha aclarado después de que una parte de la comunidad estudiantil, profesorado y colectivos de la sociedad civil les hiciera llegar su preocupación por el anuncio de que estaría en Las Palmas el próximo 4 de noviembre, aunque en este caso no hiciera mención explícita a la universidad.

La ULPGC ha querido recordar los principios y valores por los que se rige como espacio de debate, insistiendo en no existe petición alguna para realizar ningún acto relacionado con Quiles y que, en todo caso, su obligación es velar por la seguridad y el normal desarrollo de la actividad académica.

«Ante el anuncio en redes sociales de una charla programada en la ciudad por parte de una persona externa a esta Universidad, en el contexto de una serie de actos similares realizados en distintos campus del país, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria informa que no ha recibido ninguna solicitud de uso de espacios universitarios para dicho evento», ha informado.

La ULPGC ha recordado que los campus universitarios «son espacios de conocimiento, libertad y convivencia», y por ello «no autorizará actividades que promuevan la confrontación, la provocación o el desprecio hacia los valores fundamentales de la universidad pública: la igualdad, la inclusión y la tolerancia«.

Por su parte, la comunidad educativa había instado a la Universidad a que se pronunciara y posicionara de forma pública por el supuesto acto, tal y como hizo la Universidad de La Laguna (ULL) en Tenerife que, en este caso, sí recibió y rechazó una solicitud en sus instalaciones.