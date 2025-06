Karla Sofía Gascón vuelve a un rodaje con 'Trinidad', un western feminista para «dar la vuelta a los clichés»

El pueblo western del sur de Gran Canaria Sioux City hace unos meses que tiene una energía diferente. Por sus pasillos de arena, el cine lo ha devuelto al siglo XIX, transformado en un pueblo fronterizo de Estados Unidos, áspero, decadente y fascinante, ahora lleno ... de vida. Al más puro estilo western europeo, el rodaje de 'Trinidad' ha revolucionado Gran Canaria «con todos los clichés del género pero dándoles una vuelta». Trinidad «es por fin una mujer».

En una clara declaración de intenciones, 'Trinidad' se plantea como un antes y un después para las mentes ambiciosas de Laura Alvea y José Orduño, que escribieron la película que querían, cómo la querían y soñando en grande hasta que llegó el momento de hacerla realidad. Junto a Paz Vega, Gabriela Andrada y Karla Sofía Gascón, España regresa al género western y no de cualquier forma, sino con la voluntad de cambiarlo todo.

Una madre española (Paz Vega), obligada a buscar una nueva vida en Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, se embarca con su dos hijas en un viaje trasatlántico en el que esta familia sevillana tendrá que aprender a sobrevivir en un pueblo fronterizo, extraño, mestizo y donde, como en todo western, hay caballos, tiros, sheriff y villanos, pero no aquellos a los que acostumbró el género en los 70. 'Le llamaban Trinidad', pero lejos de la versión de Terence Hill y Bud Spencer, esta vez Trinidad será la joven Gabriela Andrada.

«Me cogí un avión sin saber lo que me iba a encontrar hace un año», rememora el guionista, director de cine y dramaturgo español, que se lanzó a trabajar con un equipo que no conocía, y que le llevó a dar forma a «un guión muy complejo de levantar y ambicioso», que llevaba años siendo una «gran meta a la que aspirábamos» y que hoy materializa ese «sueño», como ha asegurado el director. Sin aportar ningún detalle que pueda desvelar el secreto de una película decidida a revolucionar, Laura Alvea aún se sorprende al recordarlo. «Parece que lo vamos a poder hacer y lo vamos a hacer bien», rememora, en ese momento en el que el equipo que desarrolló 'Ánimas' se encontró con la directora de producción a ISII Group, Lydia Palencia.

El rodaje de 'Trinidad', con San Agustín convertido en un pueblo del viejo oeste americano EFE

'Trinidad' es «aventura, es un reparto de éxito, con mujeres de acción» que mezcla frescura, drama, comedia, con un elenco internacional, lleno de sorpresas, paisajes, en lo que para ellos es más que emocionante y la manera de quitarse el corsé de «trabajar para otros» al pasar a una película que no entiende de moldes.

El personaje de Paz Vega le va a su medida, y Gabriela Andrada les sorprendió encajándose a un papel protagonista complejo que logró eclipsar. Karla Sofía Gascón encarna una mujer apoderada con «un pasado terrible» que ella podrá representar como algo «inevitable», bromean. Con la complicidad de quienes se mueven por la ilusión, a Ortuño y Alvea les unió algo más, el western como un género fascinante. «Nos ha fascinado por la inspiración de ese cine, que se despoja aquí del machismo fruto de una época» para mantener los elementos que lo caracterizan pero en una versión femenina, feminista y refrescante.

«La película está repleta de homenajes al género» pero en 'Trinidad', la mujer toma el pulso «no son heroínas pero tampoco son villanas» con escenas de hasta 100 extras y meses de trabajo en escenografía y fotografía.

Dejar atrás a Emilia Pérez

Tras varios años dedicados en cuerpo y alma a 'Emilia Pérez', Karla Sofía Gascón vuelve a un set de rodaje y lo hace como una mujer «poderosa con un pasado interesante» y un nuevo reto con su primer proyecto íntegramente en inglés.

«Esta producción es mi primer trabajo después de tres años dedicados a la última película», y se ha declarado ilusionada. «Aún no me lo creo, hemos vuelto a hacer estas películas maravillosas en España y estamos recuperando el western para ser de nuevo una referencia en el cine internacional en producción». El papel «es un regalo», ha dicho, «tenía miedo de mi siguiente personaje y lo que menos me esperaba era un western».

«Para mi es un reto nuevo actoral, un personaje para construir, algo nuevo». Aunque se ha declarado «orgullosísima» de Emilia Pérez, personaje por el que estuvo nominada a mejor actriz en los Oscar, este proyecto ha llegado para llenar «ese vacío» de terminar con un proyecto, con «vínculos muy fuertes y que ha formado tanto parte de mi vida» y le ha dado «cosas muy bonitas».

«Un sueño loco y algo muy distinto»

La actriz Gabriela Andrada tiene en 'Trinidad' no solo el papel principal sino el primer rol protagonista de su carrera, que a sus 26 años consolida su despegue tras éxitos como 'Pídeme lo que quieras'.

«Este es un proyecto distinto, un sueño loco y algo muy diferente a lo que me he enfrentado» y que cree que «va a ser muy bien recibido». Para ella este es un «reto nuevo y emocionante» que la mete en la piel de «una mujer como pocas en ficción, porque es seria y discreta, concentrada y tiene un perfil de determinación y fortaleza» que ya no es hegemonía de los personajes masculinos.

«Hace tiempo que no veo una película tan ambiciosa pero el público tiene ganas y está preparado para esto», ha celebrado. Como en la vida, ha dicho, «no hay una unidad de feminidad sino cada cual necesita una cosa, entre mujeres muy diferentes donde no hay ni malas ni buenas, solo personas a las que le pasan cosas y son resultado de sus motivos, pasados y cada cual con una visión tratando de salvarse».

'Trinidad' llega en un momento en su carrera de «gran orgullo» porque tras varios proyectos «donde los personajes estaban muy ligados a la belleza, aquí ser guapa no es una prioridad y me da para ser otra cosa, para hablar distinto, comer distinto, no ligar ni seducir y es aire fresco».

«Mi infancia está marcada por el western»

Gabriela es la hija de Claudia, Paz Vega, una «mujer coraje» que llega cuando la actriz está inmersa en su proyecto personal y por el que ha hecho un alto en su camino. Es «algo nuevo, porque es la primera ve que me enfrento a una historia así, a un western atípico», como lo ha definido. Este proyecto tiene «un mensaje muy potente y me apetecía mucho encarnar a esa mujer que no está para ser salvada sino para tomar las riendas del caballo y de su vida» en un western que pone a la mujer en el centro de la historia.

Una mujer de época, dispuesta a todo, que no tiene miedo a dejar Sevilla y su país para subirse en un barco, cruzar el mundo y darle una oportunidad a sus hijas, María y Trinidad. A Paz Vega no solo le ha enamorado el personaje sino «la mezcla de géneros, de situaciones, de un western con toda su historia y su ritmo».

«Mi infancia está marcada por el western», recuerda.