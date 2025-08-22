Trasladado en estado crítico un hombre que se precipitó desde varios metros de altura a la calle en Gran Canaria

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 22/08/2025 a las 10:17h. Compartir Copiar enlace

Un hombre de 55 años ha resultado herido de gravedad tras caerse desde unos tres metros de altura, aproximadamente, a la vía pública, en la avenida de Los Canarios, en Mogán (Gran Canaria). El hombre se precipitó cuando se encontraba haciendo unos trabajos en la vivienda.

Según ha informado el 112 Canarias, el suceso se produjo en la tarde de ayer jueves cuando la sala operativa recibió una alerta en la que informaba de la caída de un hombre y fueron activados los recursos de emergencia.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó politraumatismos de carácter grave en el momento inicial de la asistencia.

Tras estabilizarlo, fue trasladado en una ambulancia hasta el muelle de Arguineguín. Desde allí, fue trasladado en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

La Policía Local instruyó diligencias correspondientes. Bomberos del Consorcio colaboraron con los recursos sanitarios del SUC y con el personal de Protección Civil en el muelle, donde se preparó la evacuación aérea.