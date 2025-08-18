Torres recuerda que el TS rechazó la malversación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, nuevamente imputada

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 18/08/2025 a las 21:12h. Compartir Copiar enlace

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado en relación al caso que afecta a la esposa del presidente, Begoña Gómez, que ha sido llamada a declarar en septiembre que este lunes que «el Tribunal Supremo ya dijo claramente que no había ningún supuesto delito de malversación».

«Hay antecedentes de ese mismo juez, que ha solicitado al Tribunal Supremo imputar por manifestaciones de personas aforadas, y el Tribunal Supremo ha dado la razón, por ejemplo, al ministro Bolaños y no al juez», ha dicho.

En esta línea, ha confirmado su «respeto a las iniciativas judiciales» pero ha apuntado, también a la «presunción de inocencia y a la defensa de las personas que son requeridas».

El Tribunal Supremo descartó hace meses un delito de malversación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, la pareja del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el juez Juan Carlos Peinado la haya imputado y la haya vuelto a citar a declarar el próximo mes de septiembre.

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado imputar a Gómez un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha fijado la citación de Gómez para el día 11 de septiembre, a las 10.30 horas, según consta en un auto dictado este mismo lunes.