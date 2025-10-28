Torres exige al gobierno canario «medidas contundentes» ante los «terribles datos» de la pobreza en las islas

El secretario general del PSOE Canarias y ministro, Ángel Víctor Torres, ha pedido al Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular la puesta en marcha de medidas «urgentes y valientes» frente al repunte de la pobreza severa y la desigualdad en el archipiélago, tal ... y como refleja el último informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Canarias).

Torres ha advertido que los indicadores sociales reflejan un «retroceso muy preocupante» después de años en los que, incluso durante la pandemia, Canarias logró mejorar sus parámetros de inclusión y cohesión social. «En los años de la pandemia, y pese a todas las circunstancias, se fue avanzando en la lucha contra la pobreza, generando una tendencia de mejora que hoy se ha roto», ha lamentado.

El dirigente socialista ha subrayado la contradicción entre el auge económico del archipiélago y el aumento de las desigualdades, recordando que Canarias ha registrado en 2024 y 2025 las mejores cifras de llegada de turistas de su historia. «Pese a ese crecimiento, la desigualdad social vuelve a subir y la pobreza severa repunta por encima del 10%. Es decir, estamos en una comunidad donde la riqueza se concentra en pocas manos y la pobreza sigue siendo estructural», ha señalado.

Torres ha destacado que la desigualdad social se sitúa cerca del 32%, rompiendo la tendencia descendente de los últimos años, y ha denunciado el incremento de la pobreza severa, que afecta a familias que no alcanzan ingresos de 7.000 euros al año. «Son hogares que apenas cuentan con 500 o 600 euros al mes y que no logran llegar a fin de mes. Eso es dramático», lamentó.

En este sentido, el también ministro ha reprochado al Gobierno de Canarias que rechazara tanto el pacto como el plan de lucha contra la pobreza propuestos por el grupo parlamentario Socialista al inicio de esta legislatura. «No hay justificación posible. Se les ofreció diálogo y propuestas, pero votaron en contra de ambas iniciativas. Hoy los datos les desmienten», insistió.

Torres también ha comparado la evolución del Ingreso Mínimo Vital (IMV), gestionado por el Gobierno de España, con la Renta Canaria de Ciudadanía, competencia del Ejecutivo autonómico. «Mientras el IMV ha pasado de 60.000 a 90.000 beneficiarios en apenas un año, la Renta Canaria sigue estancada en las 12.000 o 13.000 personas. No se ha aumentado absolutamente nada. La tienen metida en un cajón».

Precios de alquiler por encima del 70%

Ángel Víctor Torres ha advertido que la vivienda se ha convertido en el principal factor deempobrecimiento en Canarias. «El precio del alquiler ha subido un 70% en un año. Hay familias que trabajan y, aun así, no pueden pagar una vivienda. Más de 600 viviendas están en manos de apenas cuatro propietarios. Y mientras tanto, el Gobierno de Canarias se niega a declarar zonas tensionadas o a aplicar medidas que topen los precios del alquiler, como ya hacen otras comunidades».

Torres ha recordado que las pocas viviendas entregadas durante la presente legislatura provienen de la planificación y gestión del anterior Gobierno progresista, el del Pacto de las Flores, que priorizó el escudo social y las políticas públicas de apoyo a las familias.

Ante este escenario, el líder socialista ha tendido la mano al actual Ejecutivo para revertir la situación.