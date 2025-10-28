Suscribete a
POLÍTICA

Torres exige al gobierno canario «medidas contundentes» ante los «terribles datos» de la pobreza en las islas

El dirigente socialista ha subrayado la contradicción entre el auge económico del archipiélago y el aumento de las desigualdades

Canarias: récord de turismo y récord de pobreza social

Reunión con la Asociación EAPN Canarias en Santa Cruz de Tenerife PSOE CANARIAS

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El secretario general del PSOE Canarias y ministro, Ángel Víctor Torres, ha pedido al Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular la puesta en marcha de medidas «urgentes y valientes» frente al repunte de la pobreza severa y la desigualdad en el archipiélago, tal ... y como refleja el último informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Canarias).

