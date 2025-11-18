Suscribete a
ABC Premium

PRESUPUESTOS

El TC admite a trámite el recurso del Estado y suspende dos disposiciones del presupuesto de Canarias

El Ejecutivo sostiene que la norma podría ser contraria a las competencias estatales y también alega la posible vulneración de los artículos

El TC admite a trámite el recurso del Estado y suspende dos disposiciones del presupuesto de Canarias
GOBCAN/ARCHIVO

Laura Bautista /EP

Las Palmas de Gran Canaria

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central en relación con la Disposición final cuarta y disposición final octava, apartado uno, de la Ley 5/2024, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma ... de Canarias para 2025.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app