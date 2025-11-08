Suscribete a
ABC Premium

SALUD

Los taxistas canarios aprenden a salvar una vida en seis minutos

El objetivo es que todos los taxistas sepan hacer una reanimación cardiopulmonar (RCP), para salvar vidas y evitar los daños neurológicos de una parada cardiaca

Un agente de la Policía Nacional recupera de un paro cardíaco a un pasajero en un aeropuerto de Tenerife

Los taxistas canarios aprenden a salvar una vida en seis minutos
acfipress

Laura Bautista

Arrecife

«El primero que puede ayudar a evitar daños es el testigo de una parada cardiaca. El tiempo es clave y para evitar una muerte e incluso los daños que puede provocar una parada son decisivos los primeros cuatro-seis minutos desde que ... se da. A partir del sexto minuto ya pueden llegar los daños«. Así lo ha explicado el director médico de RCP Tour España, José Antonio Jara, que forma en RCP a taxistas de Las Palmas de Gran Canaria, la de San Cristóbal y la de Las Palmas, que engloban 1.640 licencias y más de 2.000 profesionales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app