Susto en Lanzarote con el hallazgo de una granada de mano

La Guardia Civil de Lanzarote ha intervenido para neutralizar un artefacto que simulaba ser una granada de mano en la localidad de Playa Blanca del municipio de Yaiza. El dispositivo resultó ser una granada de Airsoft de fogueo, utilizada habitualmente en actividades recreativas por los aficionados de juegos de air soft, pero cuya apariencia realista dificultaba diferenciarla de un explosivo auténtico.

El operativo comenzó tras el aviso de un ciudadano que descubrió el artefacto mientras transitaba por la zona y reportó el descubrimiento del artefacto. Preocupado por la apariencia del objeto, la cual fue identificada a través de fotografías como una posible granada de mano, contactó con la Guardia Civil.

Ante la imposibilidad de determinar en primera instancia si se trata de un explosivo real o simulado, se activó el protocolo de seguridad correspondiente. Una patrulla del Puesto la Guardia Civil de Yaiza aseguró el perímetro para evitar el acceso de personas al área mientras se esperaba la llegada del Equipo TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos) de Lanzarote.

Una vez en el lugar, los especialistas analizaron el artefacto y confirmaron que se trataba de una granada de Airsoft sin carga explosiva. A pesar de no representar un peligro directo, se decidió proceder a su destrucción controlada in situ para prevenir posibles confusiones o alarmas futuras entre la población.

La Guardia Civil ha recordado que en caso de hallazgo de este tipo de artefactos se aconseja mantener la calma, no manipular artefacto alguno y evitar que otros lo hagan, evitar los excesos de confianza, dado el aspecto del material encontrado (oxidado, herrumbroso, etc.), señalizar adecuadamente el lugar (piedras, ramas, etc.), evitando que el artefacto quede cubierto, notificarlo a la mayor brevedad posible a la Guardia Civil y desconfiar de los consejos de personal que supuestamente conocen ese material, por haberlo utilizado en algún momento de su vida.