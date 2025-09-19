Suscribete a
La Aemet pone fecha al fin del calor en España y la llegada de fuertes lluvias

METEOROLOGÍA

Suspendidas las clases presenciales en cinco centros de Tenerife por el calor

Darán hoy viernes las clases en  formato telemático debido a las altas temperaturas

Un ventilador en un centro de Andalucía
Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Cuatro institutos de educación secundaria de Tenerife darán hoy viernes las clases en formato telemático debido a las altas temperaturas, dentro del protocolo de actuación ante episodios de calor que se ha puesto en marcha en el Gobierno canario.

El instituto Andrés Bello, Chapatal, Benito Pérez Armas y Las Veredillas, y la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez darán clases telemáticas después de pedir la activación del protocolo para la modalidad no presencial.

Los centros que han tomado esta decisión están ubicados en Santa Cruz, donde está activo el aviso rojo por calor, al igual que en La Laguna, El Rosario, Candelaria, Tegueste y Tacoronte.

