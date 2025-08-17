La sociedad canaria se vuelca en solidaridad para reconstruir Cabo Verde tras una dana destructiva

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 17/08/2025 a las 10:42h. Compartir Copiar enlace

La sociedad canaria mira con preocupación a Cabo Verde, archipiélago hermano de la Macaronesia, con el que prevé volcarse en solidaridad para ayudar a reconstruir infraestructuras tras las intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical Erin. Cabo Verde pide ayuda y propone que «Djunta Mon» (que unamos manos), en una campaña internacional para reconstruir los graves destrozos en las islas caboverdianas de San Vicente y San Antonio, que han afectando duramente a sus infraestructuras y a sectores clave de su economía.

El Consulado General de Cabo Verde en Canarias ha puesto en marcha la campaña internacional #ReconstruirConEsperanza, con el objetivo de movilizar apoyos técnicos y financieros que contribuyan a la recuperación del archipiélago.

El cónsul de Cabo Verde en Canarias, Juan Cárdenes, ha hecho un llamamiento expreso a las Administraciones públicas, al tejido empresarial y a la ciudadanía de las islas: «Cabo Verde necesita ahora de la solidaridad de todos. Uniendo manos podremos ayudar a reconstruir la vida de quienes han visto desaparecer en pocas horas sus hogares, sus negocios y su futuro».

La recogida de donaciones incluye ropa y calzado en buen estado, útiles escolares como mochilas y cuadernos, kits de higiene personal (jabón, cepillos o toallas) y alimentos no perecederos entre los que destacan arroz, frijoles o productos enlatados, y estará en marcha hasta el viernes 22 de agosto, en días laborables, en horario de 9 a 14 horas en la sede del Consulado (Calle Padre Claret, 10, Las Palmas de Gran Canaria).

En paralelo a esta campaña internacional, el Gobierno de Cabo Verde ha anunciado que presentará este sábado un paquete de medidas de apoyo a la reconstrucción de San Vicente, a través del ministro de Promoción de Inversiones y Desarrollo Empresarial, Eurico Monteiro. Este plan incluirá incentivos y apoyos económicos destinados a los sectores profesionales y empresariales más afectados por las inundaciones, con el fin de reactivar la actividad lo antes posible.

Las personas y entidades que deseen contribuir con aportaciones económicas podrán hacerlo en las cuentas habilitadas por la Cruz Roja de Cabo Verde en entidades como el Banco Comercial do Atlántico, la Caja de Ahorros, el Banco Cabo-Verdiano de Negócios o el Banco Africano de Investimentos, cuyos IBAN y códigos SWIFT ya se han difundido para facilitar las transferencias internacionales.