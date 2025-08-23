Sigue desaparecido un paciente al que se le dio el alta sin acompañamiento a pesar de estar desorientado en 2022

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 23/08/2025 a las 16:41h. Compartir Copiar enlace

El 27 de septiembre de 2022, una doctora del Hospital insular de Gran Canaria dar el alta seis horas después del ingreso a un paciente pese a que los familiares habían advertido de que se les avisara, dada su condición de paciente A.A., que son aquellos que requieren atención y acompañamiento. Desapareció entonces, y a día de hoy se desconoce su paradero.

El hombre, de 61 años, fue captado por las cámaras tratando de volver a entrar en el recinto sanitario y se le impide. Desde ese momento, a las 22 horas, sigue sin poder ser localizado.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Servicio Canario de la Salud (SCS) a pagar 60.000 euros a la familia, tal y como ha publicado el diario local Canarias7, que detalla que existe un registro de la llamada realizada por la familia a los facultativos para que se pongan en contacto con ellos cuando decidan que está en condiciones de abandonar el hospital, dado que «no es consciente de sus actos y está desorientado en todo momento».

Lasa cámara fueron las últimas en verle, ya que su familia no pudo encontrar al paciente y decidió acudir a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, aunque aún se desconoce su paradero. Aunque en un principio, los Servicios Jurídicos del Gobierno y el Juzgado rechazaron la petición de indemnización, la condena les da la razón basándose en que el afectado tenía una tarjeta A. A. por lo que presenta una situación de mayor vulnerabilidad, de manera que se minimiza el tiempo de espera para ser atendido, cumpliendo la hora de cita para que estén lo menos posible en el recinto sanitario.

Esta condición también garantiza que en todo momento estén acompañados por un cuidador, especialmente cuando acuden a urgencias y se les realizan pruebas. Pese a ello una doctora decidió que el hombre podía abandonar el hospital sin avisar a los familiares, aunque estos lo habían solicitado por teléfono tal y como aparece registrado.

No se le permitió acompañamiento

El TSJC confirma que ante «un suceso tan triste como el que nos ocupa, unido al funcionamiento extremadamente deficiente de los responsables de la desaparición del paciente, no se encuentra ninguna pega, sino todo lo contrario, para revocar la sentencia inicial» y emitir otra a favor de la indemnización de los familiares.

El hombre fue ingresado el 27 de septiembre de 2022 a las 16 horas después de que una ambulancia lo trasladara al Hospital ya que «hablaba cosas incoherentes», y entonces tampoco se le permitió acompañamiento alguno por lo que los familiares se tuvieron que limitar a hacer varias llamadas. En la última se les informó de que había sido dado de alta «porque se encontraba bien», tras lo que intentaron ponerse en contacto con él a través del móvil pero estaba apagado, a lo que se sumaba el hecho de que tampoco tenía dinero para volver a su casa, en el sur de Gran Canaria.

Los responsables del Hospital mantuvieron que nunca se les informó de su condición de A. A., no constaban antecedentes de enfermedad neurológica, estuvo seis horas en observación y se asegura que estaba orientado y atendía órdenes sencillas y complejas. Finalmente, se decidió darle de alta y recetarle antibióticos al diagnosticarle únicamente una infección en el tracto urinario.